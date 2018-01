Borussia Dortmund | arriva Bolt in prova

Usain Bolt giocherà a calcio col Borussia Dortmund : “Ho già parlato con lo United - voglio giocare al top. E la Champions League…” : Usain Bolt giocherà a calcio con una grande squadra europea. Finalmente il sogno dell’uomo più veloce del mondo si avvera: a marzo vestirà la casacca del Borussia Dortmund in torneo sponsorizzato dalla Puma, la casa che lo ha accompagnato durante tutta la sua monumentale carriera. il Fulmine, ritiratosi dall’atletica la scorsa estate dopo i Mondiali di Londra conclusi con l’infortunio in staffetta, è davvero molto motivato e ha ...

Mkhitaryan costa troppo : il Borussia Dortmund si tira indietro : L'amministratore delegato del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ammette che il proprio club 'non può permettersi l'ingaggio di Henrikh Mkhitaryan', fantasista del Manchester United, 'anche se lo ...

Borussia Dortmund - Aubameyang : "Niente rinnovo. Atletico? può accadere di tutto" : "Durante il mercato possono succedere tante cose. Ma non ho rinnovato il contratto in questo periodo. Non è vero". Parola di Pierre-Emerick Aubameyang , che a distanza di poche ore smentisce le ...

Video gol : Bayern Monaco-Borussia Dortmund 2-1 | Coppa di Germania : .Dopo la vittoria in SuperCoppa di Germania e in campionato, il Bayern Monaco ha vinto anche la sfida di Coppa di Germania contro il Borussia Dortmund. Entrambi gli allenatori hanno deciso di puntare sulle formazioni titolari per questo big match. I padroni di casa hanno sbloccato il risultato al 12esimo minuto sugli sviluppi di un calcio di punizione grazie a Boateng, che ha ribadito in rete raccogliendo il rimbalzo della traversa dopo un ...

Biglietti Atalanta-Borussia Dortmund (22 febbraio) : come acquistare i tickets per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League : Giovedì 22 febbraio si giocherà Atalanta-Borussia Dortmund, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2018. Allo Stadio del Tricolore di Reggio Emilia, dove gli orobici giocano i match casalinghi in ambito continentale, andrà in scena una sfida davvero imperdibile per tutti i tifosi della Dea e per tutti gli appassionati: i ragazzi di Gasperini vogliono proseguire il proprio sogno europea dopo aver entusiasmato nella fase a gironi ...

'Aubameyang fino al 2021 col Borussia Dortmund - ma il club non conferma' : Dortmund - Pierre-Emerick Aubameyang avrebbe rinnovato col Borussia Dortmund fino al 2021. Secondo 'Kicker', che cita un presunto lapsus del ds dei gialloneri Michael Zorc, l'attaccante gabonese si ...

Aubameyang ha rinnovato col Borussia Dortmund : ma come - non doveva essere addio? : “Credo che sia già tutto fatto. Aubameyang ha un contratto fino al 2021″. come un fulmine a ciel sereno arrivano oggi le parole del dirigente del Borussia Dortmund Michael Zorc, il quale ai microfoni di ‘Sky Sport’ rivela l’accordo con l’attaccante gabonese. Aubameyang sembrava essere ad un passo dall’addio, con diversi club sulle sue tracce, ma a quanto pare la notizia del rinnovo potrebbe allontanare ...

Video gol : Borussia Dortmund-Hoffenheim 2-1 | Highlights Bundesliga : Funziona la cura di Peter Stoger sul Borussia Dortmund che oggi ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva in Bundesliga, imponendosi 2-1 sull'Hoffenheim. Grazie a questo successo i gialloneri sono risaliti fino al terzo posto della classifica, raggiungendo a quota 28 punti il Borussia Monchengladbach ed il Lipsia. Per dare un'idea sull'impatto che ha avuto l'ex allenatore del Colonia sull'ambiente di Dortmund, basta pensare che in sole 2 ...

Borussia Dortmund - in arrivo una super offerta per Aubameyang : Il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang al Borussia Dortmund è, ancora una volta, in bilico. Secondo Sport, il Beijing Gouan è pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro per il club tedesco e 30 a stagione di ingaggio al giocatore.

Atalanta - Gasperini : “Borussia Dortmund? Una sfida bella da giocare” : Atalanta, Gasperini: “Borussia Dortmund? Una sfida bella da giocare” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... L’urna di Nyon ha riservato all’Atalanta il Borussia Dortmund come prossimo avversario per i sedicesimi di finale dell’Europa League 2017-2018. I bergamaschi si sono riuniti nel pomeriggio nella sala ristorante del Centro ...

AVVERSARIA ATALANTA E' IL Borussia Dortmund / Sedicesimi Europa League - sorteggio : date e parole di Gasperini : AVVERSARIA ATALANTA è il BORUSSIA DORTMUND, sorteggio Sedicesimi Europa League: a Nyon la Dea ha pescato i tedeschi, urna ancora ostile per Gasperini. Ecco le date delle due partite(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 18:38:00 GMT)