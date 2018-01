Bonino-Tabacci |  Tosi-Mastella | le strane alleanze per entrare  in Parlamento

Alleanze improbabili : la storia politica di Bonino - Tabacci e Lorenzin Video : Il puzzle delle Alleanze di centrosinistra in vista delle elezioni politiche del 4 marzo si fa sempre più complicato da comporre. Se sembra scontato l’accordo tra il Pd di Matteo Renzi e la lista Insieme formata da Verdi, Socialisti e alcuni sconosciuti esponenti ex prodiani, per il resto non ci sono certezze. È di ieri la notizia, clamorosa, dell’unione tra i Radicali di Emma #Bonino e l’ex Dc Bruno #Tabacci il quale, con la sua lista Centro ...

Tabacci ed Emma Bonino insieme?/ Video - Antonio Di Pietro : "Ai miei tempi si chiamava estorsione..." : L'operazione di lista unica fra Bruno Tabacci ed Emma Bonino non è piaciuta ad Antonio Di Pietro che l'ha definita prima opportunismo politico e poi estorsione(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 19:54:00 GMT)

La conversione di Bruno Tabacci - così sposa la Bonino : Bruno Tabacci si è "convertito" al radicalismo. Difficile trovare un' altra spiegazione al salvataggio operato nei confronti di Emma Bonino. A meno che non si ipotizzi che l'oppurtunità politica abbia prevalso sulle convinzioni valoriali e personali. Era l'ottobre del 2014, quando l'allora assessore al Bilancio, Patrimonio e Tributi di Milano specificava la sua posizione in merito alle unioni tra persone ...

Tabacci e Bonino - perché è un matrimonio d'interesse : L'esperienza politica... democristiana D'altronde Tabacci è un uomo navigato ed è figlio della scuola Dc a cui è iscritto dal 1964 e sa bene che in politica tanto si prende quanto si dà . Ha vissuto ...

Quali sono gli ostacoli che separano l'intesa Bonino-Tabacci dal Partito democratico : Quel che conta è che una forza politica non sia esclusa dalle elezioni. Ora, con Emma Bonino in pista, il Partito democratico lavora a formalizzare l'alleanza. Quel che sembrava solo una formalità, ...

Quali sono gli ostacoli che separano l'intesa Bonino-Tabacci dal Partito democratico : La fumata bianca arriva al mattino. In casa di Emma Bonino si presentano il segretario dei radicali italiani, Riccardo Maggi, il senatore Benedetto Della Vedova e Bruno Tabacci. Il capofila di Centro democratico, poche ore prima, ha parlato con la leader radicale per dire che, forse, una soluzione c'è. E nel vertice a quattro ne spiega i dettagli: Centro democratico mette a disposizione di +Europa il proprio simbolo. Stop, nessuna ...

Tabacci spiega la sua intesa con Emma Bonino : Roma, 5 gen. (askanews) 'Con 'Più Europa' era in campo una bella opzione europeista che incrocia perfettamente l'impostazione degasperiana e il federalismo di Spinelli. Rischiava di restare fuori ...

Cosa è successo fra Bonino e Tabacci : L'ex deputato democristiano ha offerto il simbolo del suo partitino – Centro Democratico – alla lista +Europa, che quindi non dovrà più raccogliere 25mila firme in una settimana The post Cosa è successo fra Bonino e Tabacci appeared first on Il Post.

+Europa - Antonio Di Pietro sul soccorso di Tabacci a Emma Bonino : “Cani e gatti insieme. Caro PD o mi dai 10 posti o…” : Antonio Di Pietro commenta a Omnibus (La7) la scelta a sorpresa fatta ieri da Bruno Tabacci che è corso in aiuto a +Europa di Emma Bonino che con il supporto di Centro Democratico non avrà più bisogno di raccogliere le 25mila firme per la candidatura dei suoi rappresentanti: “un tempo si chiamava estorsione in politica si chiama tattica” L'articolo +Europa, Antonio Di Pietro sul soccorso di Tabacci a Emma Bonino: ...

Il nuovo che avanza : il cattolico Tabacci salva la radicale Bonino : La «Tabacciata» arriva all'improvviso: più che un coupe de theatre unapecionata d'avanspettacolo. Il cattolicissimo Bruno Tabacci è seduto in prima fila, alla conferenza stampa dell'iperlaica Emma Bonino. Storie parallele che non s'incontrano all'infinito, ma alla stampa estera. L'invitano a parlare, lui dice di «aver riunito in mattinata i vertici della sua formazione» (in ...

Tabacci salva Bonino - ma adesso si rischia l'effetto domino nel centrosinistra : Tabacci, Della Vedova e Bonino, infatti, dopo aver risolto il problema della raccolta delle firme, hanno lasciato in sospeso la loro decisione politica: solo il 12 gennaio scioglieranno la riserva e ...