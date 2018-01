Biathlon | staffetta da sogno | secondo posto a Oberhof

Biathlon - staffetta azzurra d'argento a Oberhof : non accadeva da 6 anni : Secondo posto dell'Italia nella staffetta maschile di Oberhof che ha chiuso il fine settimana di Coppa del mondo sulla pista tedesca. Il quartetto composto da Thomas Bormolini/Lukas Hofer/Dominik Windisch/Thierry Chenal) si è piazzato alle spalle della Svezia con un distacco di 1'10'8 in una giornata ...

VIDEO Biathlon - Italia seconda nella staffetta di Oberhof! Podio stellare in Coppa del Mondo - la gara degli azzurri : L’Italia ha conquistato un fantastico secondo posto nella staffetta maschile di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di BIathlon. Gli azzurri si sono letteralmente superati nella nebbia tedesca. Di seguito il VIDEO della loro gara per gustarci tutte le emozioni di un Podio incredibile. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...

Biathlon - Staffetta Oberhof 2018 Italia seconda - le parole degli azzurri. Windisch e Hofer : 'Che rischi nella nebbia'. Chenal : 'Sono tremate ... : L'Italia ha conquistato un incredibile secondo posto nella Staffetta maschile di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Azzurri in lacrime di gioia al traguardo, queste le dichiarazioni che hanno rilasciato alla Fisi: Thierry Chenal: ' Ho visto Windisch arrivare al cambio in testa con margine ...

Biathlon : Nella staffetta di Oberhof Italia seconda e Svizzera settima - Altri Sport : Grande meriti vanno ai 'vecchi' del gruppo, ma anche il venticinquenne valdostano alpino Chenal, salito da poche settimane in Coppa del mondo, ha mostrato buona freddezza nonostante la scarsa ...

Biathlon - Staffetta Oberhof 2018 – Italia seconda - le parole degli azzurri. Windisch e Hofer : “Che rischi nella nebbia”. Chenal : “Sono tremate le gambe” : L’Italia ha conquistato un incredibile secondo posto nella Staffetta maschile di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Azzurri in lacrime di gioia al traguardo, queste le dichiarazioni che hanno rilasciato alla Fisi: Thierry Chanel: “Ho visto Windisch arrivare al cambio in testa con margine sugli avversari e mi è venuta tensione, gambe dure, tuttavia al poligono ho sparato bene e ho tirato un sospiro di ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 gennaio : doppietta agli Europei di speed skating - Lollobrigida precdee Bettrone!!! L’Italia vince il Team Relay di slittino - staffetta maschile del Biathlon seconda nella nebbia di Oberhof! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 7 gennaio). Grande spettacolo tra neve e ghiaccio per questa ultima giornata di festività natalizie, autentica scorpacciata per tutti gli appassionati: un susseguirsi di eventi che ci terrà compagnia per tutta la giornata. Riflettori puntati sullo sci alpino con i due slalom: le donne saranno impegnate a Kranjska Gora, gli uomini andranno in scena ad Adelboden. ...

Biathlon - PAZZESCA ITALIA! Azzurri secondi in staffetta nella nebbia di Oberhof! La Svezia vince una gara folle : L’Italia dei sogni: Oberhof si tinge d’azzurro in una gara pazza. Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Dominik Windisch e Thierry Chenal hanno riportato la squadra italiana sul podio in una staffetta di Coppa del Mondo a distanza di 6 anni dalla gara a squadre che si era disputata sempre ad Oberhof il 5 gennaio del 2012. In quell’occasione gli Azzurri avevano vinto, oggi è arrivata una splendida seconda posizione. nella nebbia ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 gennaio : L’Italia vince il Team Relay di slittino!!! Staffetta maschile del Biathlon in testa nella nebbia di Oberhof! Dominio Shiffrin e Hirscher! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (domenica 7 gennaio). Grande spettacolo tra neve e ghiaccio per questa ultima giornata di festività natalizie, autentica scorpacciata per tutti gli appassionati: un susseguirsi di eventi che ci terrà compagnia per tutta la giornata. Riflettori puntati sullo sci alpino con i due slalom: le donne saranno impegnate a Kranjska Gora, gli uomini andranno in scena ad Adelboden. ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2018 : la staffetta femminile è della Francia - Italia sesta : Nella staffetta femminile di Oberhof, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018, successo per la Francia, che nel finale è riuscita a vincere lo scontro diretto con la Germania. Sul tracciato di Oberhof l'Italia è rimasta al comando per le prime due ...

LIVE Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2018 in DIRETTA : inizia la staffetta femminile - l’Italia ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle staffette di Oberhof, prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Sulle nevi tedesche si conclude un lunghissimo weekend con le spettacolari prove a squadre a un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci sarà davvero da divertirsi: Francia, Germania e Norvegia sembrano partite favorite ma si preannuncia il consueto spettacolo e la grande incertezza tipiche di queste ...

Biathlon - cresce la condizione di Nicole Gontier e Karin Oberhofer. Due nuove candidate per la staffetta azzurra? : Nel fine settimana di IBU Cup, due vecchie conoscenze della Coppa del Mondo di Biathlon hanno ottenuto risultati quantomeno interessanti ad Obertilliach: si tratta di Nicole Gontier e Karin Oberhofer, che nel mese di gennaio potrebbero meritare una convocazione nel massimo circuito ed essere valutate anche per un eventuale posto in staffetta alle Olimpiadi. Ovviamente, è tutto da valutare molto attentamente. Al momento, le quattro azzurre di ...