Berlusconi | “Votare è molto facile | basta barrare il logo di Forza Italia”

Elezioni - Di Maio (M5S) : “Votare a maggio? Non ci stiamo a rimandare per i problemi di Berlusconi e Renzi” : “Siccome Berlusconi deve aspettare la sentenza e Renzi deve mettersi d’accordo con Prodi, D’Alema, Grasso, i cittadini non possono andare a votare. Non ci andiamo proprio allora a questo punto!”, così il Vice-presidente della Camera Luigi di Maio intervistato questa mattina a Milano. Che data ha in mente il partito? “Il prima possibile. Se gli altri continuano a rimandare otterranno solo repulsione dai ...