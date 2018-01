Benevento-Sampdoria 3-2 In alto i cuori e i bicchieri di plastica pieni di birra e

Video/ Benevento-Sampdoria (3-2) : highlights e gol della partita (Serie A 20^ giornata) : Video Benevento-Sampdoria (3-2): highlights e gol della partita di Serie A per la 20^ giornata. Al Vigorito arriva la seconda vittoria consecutiva per i sanniti (6 gennaio)(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 09:17:00 GMT)

Benevento-Sampdoria - De Zerbi : "Grandissimo Coda". Giampaolo : "Non siamo sereni" : Benevento-Sampdoria – Al termine del match vinto al Vigorito contro la Sampdoria, il tecnico dei campani, De Zerbi, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di SkySport Benevento-Sampdoria, PARLA DE Zerbi ...

Serie A - Benevento-Sampdoria 3-2. Il tabellino : Benevento-Sampdoria 3-2 MARCATORI : Caprari (S) al 46' pt, Coda (B) al 24' e al 40' , Brignola al 47', Kownacki (S) al 49' st. BENEVENTO (3-4-3): Belec; Djimsiti, Lucioni, Costa (Billong dal 1' st); ...

Serie A. Napoli-Verona 2-0; Spal-Lazio 2-5; Benevento-Sampdoria 3-2; Genoa-Sassuolo 1-0; Milan-Crotone 1-0 : TORINO - Uno strepitoso Immobile lancia la Lazio in zona Champions con un poker alla Spal. Il Benevento festeggia la Befana con la seconda vittoria in Serie A, e sale a quota 7. Bonucci firma il primo ...

Benevento-Sampdoria 3-2 pagelle - voti e highlights 20^ giornata : doppietta di Coda e ancora una vittoria per i campani (VIDEO) : Benevento-Sampdoria – ancora una vittoria in Serie A per le Streghe e ancora decisivo Coda che con una doppietta abbatte la Sampdoria di Giampaolo. Del giovanissimo Brignola il terzo gol. La ...

Serie A - Benevento-Sampdoria 3-2. Coda rimonta Caprari : Grande, grandissimo Benevento. Un'altra pagina di storia è scritta. In fondo a un secondo tempo cuore e batticuore, i sanniti ribaltano la Sampdoria (in vantaggio nella prima frazione con Caprari) e ...

Pagelle Benevento-Sampdoria 3-2 : Coda eroe del Vigorito : Pagelle Benevento-Sampdoria – Massimo Coda in una settimana si è trasformato da oggetto misterioso a eroe. Lo scorso sabato il goal della prima storica vittoria in Serie A contro il Chievo e oggi una doppietta stupenda per ribaltare il risultato con la Sampdoria e per regalare ai tifosi del Benevento un sogno che può prendere forma: ovvero quello della salvezza. Da segnalare anche la prima rete in Serie A del classe ’99 ...

Formazioni ufficiali Benevento-Sampdoria : le scelte di De Zerbi e Giampaolo : Formazioni ufficiali Benevento-Sampdoria – Ottenere la seconda vittoria consecutiva per continuare la risalita: il Benevento nel giorno della Befana prova a sfruttare il secondo impegno casalingo di fila per iniziare il girone di ritorno nel migliore dei modi, in attesa di poter integrare i colpi del mercato. La Sampdoria invece vuole difendere il sesto posto e dare continuità al successo ottenuto con la Spal nello scorso ...

Benevento-Sampdoria : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Benevento-Sampdoria, 20ª giornata Serie A 2017/2018, in diretta live: formazioni ufficiali, cronaca, sintesi, risultato, pagelle e tabellino.

Serie A - 20^ giornata - Benevento-Sampdoria : Le formazioni - Ciciretti out : Serie A, 20^ giornata, Benevento-Sampdoria: Le formazioni,Ciciretti out. Ultimo giro prima della pausa invernale. L'Epifania della Serie A porta in dono la

