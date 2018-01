Benevento | salvezza possibile? Da Brignoli a Brignola | quanti colpi di Coda

Corsa salvezza - le rivali del Benevento devono aver paura di quell’urlo sotto la curva [VIDEO] : Il Benevento adesso fa paura. Se sino a pochi giorni fa veniva considerato spacciato, adesso qualcosa sembra essere cambiato nella squadra di De Zerbi. Oggi è giunta la seconda vittoria per la neopromossa, una vittoria arrivata a seguito di una rimonta contro la Sampdoria grazie sopratutto ad uno splendido Coda autore di due reti ed un assist per Brignola. I punti in classifica sono 7, “solo” 6 in meno del Verona ed 8 in meno di Spal ...

Serie A Benevento - De Zerbi : "La salvezza sarebbe un'impresa" : Benevento - Ci sono volute diciannove partite, ma alla fine il Benevento ha visto i tre punti in un colpo solo. Così Roberto De Zerbi dopo il successo di misura sul Chievo Verona: "E' stata bella ...

Serie A - Benevento-Chievo. De Zerbi : 'Salvezza difficile - ma con due vittorie...' : ... oggi è arrivata e senza farci troppi abbracci aspettiamo la ripresa degli allenamenti per preparare subito la prossima partita", le parole dell'allenatore del Benevento a Sky Sport subito dopo il ...

Benevento - De Zerbi scatenato crede nella salvezza : “ecco cosa dobbiamo fare adesso” : “Questa vittoria e’ importante perche’ riprendere il martedi’ caricando e dando le giuste motivazioni a 25 persone non e’ facile neanche per me. E’ un risultato che ci da’ la forza di continuare a fare quello che stiamo facendo. Gia’ da molte partite meritavamo di vincere e per tanti motivi non l’abbiamo fatto. Oggi ci siamo riusciti e adesso aspetto la ripresa per preparare la prossima ...

Festa Benevento - la prima storica vittoria in Serie A non si scorda mai : ora il mercato per la salvezza! : Festa Benevento – La tanto attesa prima storica vittoria in Serie A del Benevento è finalmente arrivata. Un goal di Coda ha permesso ai campani di conquistare un successo prezioso contro il Chievo che può rilanciare le speranze salvezza degli ‘Stregoni’. Per i primi 3 punti della stagione si è dovuto attendere tutto il girone d’andata, visto che la gara con i clivensi era l’ultima del 2017 e l’ultima proprio ...

Pagelle Benevento-Chievo 1-0 : un guizzo di Coda per credere alla salvezza : Pagelle Benevento-Chievo – La prima vittoria in Serie A del Benevento è arrivata all’ultima gara del 2017. Un successo importantissimo per i campani che possono tornare quantomeno a sperare nella salvezza, visto che c’è ancora tutto il girone di ritorno da giocare. Un goal di Coda basta per sconfiggere il Chievo che infila la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko rimediato con il Bologna la settimana scorsa. Pagelle ...

Genoa - vittoria chiave per la salvezza : Ballardini analizza così il successo contro il Benevento : contro il Benevento e’ arrivata la terza vittoria da quando Davide Ballardini ha preso la guida del Genoa. E soprattutto la prima davanti al proprio pubblico dopo sette mesi e quindi la prima di questo campionato. “Il Benevento ha avuto una grande occasione in contropiede nel secondo tempo, ma per noi ho contato sette palle gol, e soprattutto nella seconda parte ha attaccato bene, creato molto e meritato di vincere” dice il ...

Genoa-Benevento - importante scontro salvezza : i dubbi dei due tecnici e i probabili 11 : Tra le sfide in programma nella 18^ giornata di Serie A spicca un’importante Genoa-Benevento. La gara del ‘Ferraris’, infatti, non sarà decisiva ma già in parte fondamentale per la corsa alla salvezza. Il Benevento visto il solo punto conquistato sin qui non potrà fallire: i campani se vogliono continuare a credere nella salvezza dovranno cercare di portare a casa qualche punto. De Zerbi potrà contare nuovamente su Lucioni ma ...

Benevento - un mese per credere nella salvezza : 5 gare - nessuna impossibile! : Il presidente del Benevento Vigorito non ci sta e nella giornata di ieri ha pesantemente strigliato la squadra. “Non dobbiamo perdere la dignità”, ha dichiarato, annunciando inoltre colpi di mercato in arrivo. Tutto vero, il Benevento deve proseguire il proprio cammino a testa alta, ma ci sono davvero possibilità per tentare una miracolosa salvezza? Forse sì. La classifica è meglio non guardarla: recita -13 dal quartultimo posto. ...

Benevento ancora sconfitto - alla Spal per 2-1 il match salvezza : Ultima contro penultima: il Benevento fallisce anche l'ennesima prova d'appello, e lascia agli ospiti della Spal i tre punti di quello che è, già a dicembre, uno spareggio salvezza. I sanniti infilano ...

Benevento-Spal - De Zerbi : “Sconfitta che brucia”. Semplici : “Risposto alle avversarie per la salvezza” : Benevento-Spal, De Zerbi: “Sconfitta che brucia”. Semplici: “Risposto alle avversarie per la salvezza” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Benevento-Spal, DE Zerbi: “SCONFITTA CHE BRUCIA” – Il tecnico del Benevento Roberto De Zerbi non vede la luce in fondo al tunnel per la sua squadra. Il pari contro il Milan aveva ...

Floccari ribalta il Benevento : la Spal vince in rimonta lo scontro salvezza al Vigorito : Potrebbe interessarti anche Benevento - Spal La cronaca della partita Nel primo tempo, la Spal tiene più a lungo il pallino del gioco ma è il Benevento a creare più pericoli, almeno all'inizio. Al 12'...

Calciomercato Benevento - sbarca il nuovo acquisto : può risultare decisivo per la salvezza? : Calciomercato Benevento – Il Benevento fino al momento ha conquistato un solo punto in campionato, contro il Milan all’esordio di Gattuso in panchina, la squadra ha bisogno di importante rinforzi sul mercato di gennaio per tentare la miracolosa salvezza. Nel frattempo ecco un nuovo acquisto, nelle scorse ore è sbarcato a Napoli il centrocampista del Legia Varsavia Guilherme, in compagnia del suo agente. Il calciatore oggi sarà a ...

Serie A - De Zerbi : "Benevento troppo fragile. Salvezza? Ci credo" : UDINE - Per il Benevento è arrivata un'altra sconfitta, la numero 15 in 16 partite di campionato. L'Udinese ha festeggiato 2-0: "Avremmo meritato di segnare nel primo tempo - ha dichiarato a fine ...