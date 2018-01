Basket serie A2 | la Mens Sana sconfitta nettamente a Tortona

Basket - 14a giornata Serie A 2018 : Avellino nuova capolista in solitaria. Brescia cade a Torino. Che lotta per le Final Eight di Coppa Italia! : Aspettando il posticipo tra Pistoia e Milano, la Serie A ha una nuova capolista solitaria. In vetta alla classifica c’è ora la Sidigas Avellino, che ha dominato il posticipo della 14a giornata contro la Virtus Bologna per 87-59. Una grandissima prestazione da parte della squadra di coach Pino Sacripanti, che almeno per una sera festeggia il primo posto. Bruno Fitipaldo con 18 punti e Dezmine Wells con 17 punti sono i migliori marcatori del ...

Basket femminile - Serie A1 2017-2018 : le big non si fanno sorprendere - classifica invariata : Non cambia la classifica nelle prime posizioni del campionato di Serie A1 di Basket femminile: tutte le big, infatti, hanno vinto i rispettivi incontri della 13esima giornata, che è andata in scena oggi. Il Famila Wuber Schio, dunque, si è confermato al comando: nel posticipo, vittoria netta in casa della Fixi Piramis Torino, che si è dovuta arrendere con il punteggio di 80-53. Assoluta protagonista Laura Macchi, che ha messo a referto 21 ...

Basket : Serie A - Cantù ancora in corsa per l'ottavo posto. Capo d'Orlando travolta 96-73 : Cantù batte Capo d'Orlando 96-73 nel lunch match della 14e penultima giornata del campionato di Serie A. Al PalaBancoDesio non c'è mai stata partita, con i padroni di casa che sono scappati sul 12-2 ...

Basket serie A - domani al via la quattordicesima giornata : Avellino-Virtus Bologna il clou : Bologna, 6 gennaio 2018 – Si condenseranno quasi tutte domani le gare della penultima giornata del girone d'andata del campionato di Serie A Poste Mobile. Si comincia alle 12 con il lunch match del ...

Basket femminile - Serie A1 : incontri agevoli per le big nella 13esima giornata : nella giornata di domenica si disputeranno le partite valide per il 13esimo turno del campionato di Serie A1 di Basket femminile. Una giornata che non dovrebbe creare grosse insidie alle prime della classe, mentre le squadre che già occupano il fondo della classifica potrebbero staccarsi ulteriormente dal gruppo che le precede. Il Famila Wuber Schio ha già 4 punti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici e può quantomeno mantenere: ...

Basket - Serie A 2018 : Brescia a Torino per scacciare la crisi. Milano vola a Pistoia - Avellino riceve la Virtus : È tempo della 14^ giornata della Serie A di Basket. La classifica è cambiata notevolmente nello scorso turno, con Brescia che è stata raggiunta in vetta da Milano e Avellino. In casa Leonessa c’è aria di crisi: sono tre le sconfitte nelle ultime quattro partite, due delle quali in casa; soprattutto, la prestazione messa in scesa nel Derby contro Cremona è stata davvero preoccupante in termini di intensità. L’allarme è già suonato: ...

Basket serie A - Varese ingaggia Siim-Sander Vene : ROMA - Nuovo arrivo in casa della Openjobmetis Varese che quest'oggi ha ufficializzato l'ingaggio dell'ala estone Siim-Sander Vene. Il giocatore classe 1990 di scuola Zalgiris Kaunas - dove è arrivato ...

Basket serie A - Sanè lascia Reggio e passa ad Andorra : ROMA - Finisce anzitempo l'avventura alla Grissin Bon Reggio Emilia del lungo francese classe 1990 Landing Sanè. Ieri sera il giocatore - dopo aver disputato la sua ultima gara in biancorosso, in cui ...

Basket - Serie A 2018 : Brescia perde contro Cremona - Milano e Avellino vincono e completano l’aggancio in vetta : Aggancio in vetta alla classifica della Serie A nel primo turno del 2018. La Germani Brescia ha trovato la sua terza sconfitta della stagione, la seconda in casa, perdendo il Derby contro la Vanoli Cremona per 80-67. Una vittoria arrivata grazie ad una seconda metà di gara in cui ha fatto la differenza il solito Johnson-Odom, che ha chiuso al gara con 23 punti, trascinando la squadra di Meo Sacchetti. Per Brescia si tratta del secondo stop ...

