Basket Brescia cade a Torino - Avellino solo al comando : Ottima anche la prestazione di Washington, del lungo Iannuzzi (12 punti) e del giovane Okeke, 6 punti pesantissimi nell'economia della partita. Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite per ...

Basket - 14a giornata Serie A 2018 : Avellino nuova capolista in solitaria. Brescia cade a Torino. Che lotta per le Final Eight di Coppa Italia! : Aspettando il posticipo tra Pistoia e Milano, la Serie A ha una nuova capolista solitaria. In vetta alla classifica c’è ora la Sidigas Avellino, che ha dominato il posticipo della 14a giornata contro la Virtus Bologna per 87-59. Una grandissima prestazione da parte della squadra di coach Pino Sacripanti, che almeno per una sera festeggia il primo posto. Bruno Fitipaldo con 18 punti e Dezmine Wells con 17 punti sono i migliori marcatori del ...

Basket - la Fiat batte Brescia e si qualifica per la Final 8 di Coppa Italia : La Fiat batte la capolista Gremani Brescia nella penultima giornata di andata (95-86) e stacca il biglietto per la Final Eight di Coppa Italia, in programma a Firenze a metà febbraio. Dopo il ...

Basket Brescia cade a Torino - Pesaro spaventa Venezia : Ottima anche la prestazione di Washington, del lungo Iannuzzi (12 punti) e del giovane Okeke, 6 punti pesantissimi nell'economia della partita. Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite per ...

Basket. La Fiat Torino supera la capolista Brescia e conquista l'accesso alle Final Eight : Ottima anche la prestazione di Washington, del lungo Iannuzzi (12 punti) e del giovane Okeke, 6 punti pesantissimi nell'economia della partita. Dal canto suo Brescia nell'ultimo quarto ha cercato di ...

Basket : Brescia cade a Torino - Pesaro spaventa Venezia : Ottima anche la prestazione di Washington, del lungo Iannuzzi (12 punti) e del giovane Okeke, 6 punti pesantissimi nell'economia della partita. Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite per ...

Basket - Brescia cade a Torino - Pistoia spaventa Venezia : Ottima anche la prestazione di Washington, del lungo Iannuzzi (12 punti) e del giovane Okeke, 6 punti pesantissimi nell'economia della partita. Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite per ...

Torino Brescia/ Streaming video e diretta tv : orario - risultato live (Basket Lega A 14^ giornata) : diretta Torino Brescia info Streaming video e tv, orario, risultato live. Grande sfida al PalaRuffini per la 14^ giornata della Serie A di basket (oggi 7 gennaio)(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 07:00:00 GMT)

Basket - Serie A 2018 : Brescia a Torino per scacciare la crisi. Milano vola a Pistoia - Avellino riceve la Virtus : È tempo della 14^ giornata della Serie A di Basket. La classifica è cambiata notevolmente nello scorso turno, con Brescia che è stata raggiunta in vetta da Milano e Avellino. In casa Leonessa c’è aria di crisi: sono tre le sconfitte nelle ultime quattro partite, due delle quali in casa; soprattutto, la prestazione messa in scesa nel Derby contro Cremona è stata davvero preoccupante in termini di intensità. L’allarme è già suonato: ...

Basket - Serie A 2018 : Brescia perde contro Cremona - Milano e Avellino vincono e completano l’aggancio in vetta : Aggancio in vetta alla classifica della Serie A nel primo turno del 2018. La Germani Brescia ha trovato la sua terza sconfitta della stagione, la seconda in casa, perdendo il Derby contro la Vanoli Cremona per 80-67. Una vittoria arrivata grazie ad una seconda metà di gara in cui ha fatto la differenza il solito Johnson-Odom, che ha chiuso al gara con 23 punti, trascinando la squadra di Meo Sacchetti. Per Brescia si tratta del secondo stop ...

Basket - Serie A : Cremona sbanca Brescia. Sfida dei Sacchetti al c.t. : Venezia a Capo d'Orlando senza Bramos che De Raffaele non vuole rischiare. Esordio casalingo per Stojanovic nell'Orlandina. La Virtus Bologna riceve Pistoia recuperando Lafayette e Umeh. Esposito ...

DIRETTA / Brescia Cremona (risultato finale 67-80) : la Vanoli sorprende la capolista! (Basket Serie A1) : DIRETTA Brescia Cremona: risultato finale 67-80. Con 23 punti di Johnson-Odom la Vanoli fa il colpo grosso sul parquet della capolista, che perde la terza partita nelle ultime quattro(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 20:36:00 GMT)

Diretta / Brescia Cremona (risultato live 54-62 - 30') info streaming video e tv : 4^ quarto (Basket Serie A1) : Diretta Brescia Cremona: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaGeorge, valida per la tredicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 20:02:00 GMT)

DIRETTA/ Brescia Cremona (risultato live 39-37 - 20') info streaming video e tv : 3^ quarto (Basket Serie A1) : DIRETTA Brescia Cremona: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaGeorge, valida per la tredicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 19:32:00 GMT)