Basket | 14a giornata Serie A 2018 | Avellino nuova capolista in solitaria Brescia cade a

: #Avellino domina il posticipo contro #Bologna ed è in vetta da sola. #Brescia cade a #Torino. Grande battaglia... - OA_Sport : #Avellino domina il posticipo contro #Bologna ed è in vetta da sola. #Brescia cade a #Torino. Grande battaglia... - OddscheckerIT : #Basket ?? nel 14° turno di #LBASerieA #EA7 Milano ed #Avellino se la vedranno rispettivamente con Pistoia e… - xRAM1REZx : E' stato appena pubblicato su BetItaliaWeb il pezzo sulla 14a giornata di campionato PosteMobile Serie A:… - VELOSPORT1960 : -

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 7 gennaio 2018) Aspettando il posticipo tra Pistoia e Milano, laA ha una. In vetta alla classifica c’è ora la Sidigas, che ha dominato il posticipo della 14acontro la Virtus Bologna per 87-59. Una grandissima prestazione da parte della squadra di coach Pino Sacripanti, che almeno per una sera festeggia il primo posto. Bruno Fitipaldo con 18 punti e Dezmine Wells con 17 punti sono i migliori marcatori del match in casa Sidigas, mentre a Bologna non bastano i 18 punti di Alessandro Gentile. Un primato solitario quello didovuto anche alla sconfitta di, la quarta nelle ultime cinque uscite della squadra di coach Diana. Contro la Fiat Torino ai lombardi è fatale un primo quarto da 32-16 con la squadra di Banchi scatenata dalla linea dei tre punti con sei bombe a referto su nove tentativi. Mattatore del match Sasha Vujacic, autore di ...