: #Balotelli scrive a #Matuidi dopo gli insulti razzisti ricevuti a #Cagliari: il messaggio di 'SuperMario' - CalcioWeb : #Balotelli scrive a #Matuidi dopo gli insulti razzisti ricevuti a #Cagliari: il messaggio di 'SuperMario' - ILOVEPACALCIO : #Balotelli scrive a #Matuidi: “Non tutti gli italiani sono così, ci sono passato anche io” -

(Di domenica 7 gennaio 2018) Spiacevole epidosio accaduto durante-Juve, Blaiseè stato preso di mira da alcuni pseudo-tifosi sardi che hanno cominciato a rivolgergli. Nella giornata di oggi il centrocampista francese ha ricevuto ildi scuse delma non solo. Ancheha volutore all’ex Psg per dimostrargli la sua vicinanza, essendosi trovato anche lui in situazioni simili. Ecco ildi ‘SuperMario’: “Blaise ci sono passato anche io, non lasciare che l’ignoranza di pochi ti influenzi. Non tutti gli italiani sono così, continua a fare bene!”. L'articologli: ildi ‘SuperMario’ sembra essere il primo su CalcioWeb.