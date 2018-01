: Avete sempre caricato il vostro smartphone nel modo sbagliato. 5 trucchi per far durare più… - TutteLeNotizie : Avete sempre caricato il vostro smartphone nel modo sbagliato. 5 trucchi per far durare più… - binde74 : RT @sdrughi: Avete preso x il culo, avete ladrato spudoratamente, ci è sempre andata contro e ora vi stavamo aspettando al varco ,coglionaz… - rickyric72 : @Gianlucaimpa Sempre la solita storia. Vincono con l'aiuto? Rosichiamo . Perdono in Champions? Si lamentano degli e… - eriprainett : RT @sdrughi: Avete preso x il culo, avete ladrato spudoratamente, ci è sempre andata contro e ora vi stavamo aspettando al varco ,coglionaz… - Togand : RT @HuffPostItalia: Avete sempre caricato il vostro smartphone nel modo sbagliato. 5 trucchi per far durare più a lungo la batteria https:/… -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 7 gennaio 2018) Le batterie dei telefoni non sono più quelle di una volta, e non è undi dire. Basta rileggere la polemica che coinvolto apple per capire come oggi glisi scarichino molto più facilmente. Ma secondo la Cadex, società che offre dispositivi che testanoe altre batterie e che gestisce Battery University, un sito web educativo gratuito, esiste unper prolungare la batteria dei nostri cellulari.Secondo i tecnici della società facciamoun grande errore: non carichiamo nelgiusto i telefoni. Una delle abitudini più diffuse è quella di metterli in carica durante la notte. Nulla di più.All'interno della stragrande maggioranza di, tablet e altri dispositivi elettronici ci sono batterie agli ioni di litio che contengono un anodo, un catodo e un elettrolita chimico. Quando il ...