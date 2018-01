Autostrade - aumenti record rispetto alla Francia

Bollette e Autostrade - tutti gli aumenti in arrivo : Anno nuovo, aumento nuovo: con l’arrivo del 2018 arrivano anche gli aumenti di Bollette di gas e luce, pedaggi autostradali, tariffe e anche i sacchetti biodegradabili per la spesa. Ma andiamo con ordine. Nei giorni scorsi sono stati annunciati aumenti sulle Bollette di gas e luce: circa il 5% per il gas dovuto alla stagione invernale e un +5,3% per l’elettricità dovuto alla ripresa dei consumi e anche alla minore disponibilità della ...