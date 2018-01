Auto contro il rondò in costruzione sull' incrocio tra le provinciali

Bomba carta contro negozio chiuso : danni ad un'Auto in transito : Torre Annunziata. Bomba carta contro negozio chiuso da anni: la deflagrazione investe e danneggia auto in transito. Paura nel pomeriggio di oggi nella periferia di Torre Annunziata, nella rotonda al ...

Incidente sulla Milano-Meda - Greta muore a 18 anni : l'Auto è carambolata contro il guardrail - feriti 3 ragazzi Foto : Terrificante Incidente stradale sabato notte lungo la Statale 35 Milano-Meda in direzione Como tra Meda e Barlassina, in provincia di Monza e Brianza. Una ragazza di 18 anni, Greta Dicorato,...

Incidente sulla Milano-Meda - Greta muore a 18 anni : l'Auto è carambolata contro il guardrail dopo uno schianto - feriti 3 ragazzi : Terrificante Incidente stradale sabato notte lungo la Statale 35 Milano-Meda in direzione Como tra Meda e Barlassina, in provincia di Monza e Brianza. Una ragazza di 18 anni, Greta Dicorato,...

Autostrade - monta la protesta contro il maxi rincaro della A24 e A25 di Carlo Toto : Fioccano le proteste contro l’aumento del 12,89% dell’A24 e dell’A25, la cosiddetta “autostrada dei parchi”, dovuto allo sblocco da parte del Tar di alcuni anni di “rincari automatici”. Cittadini, sindacati e associazioni di categoria, hanno aperto una petizione su change.org che ha già raccolto più di 80mila firme: “L’aumento dal primo gennaio del 12,89% delle due Autostrade A24 e A25 è un salasso insostenibile per gli utenti ed è di ...

Auto contro albero sulla provinciale : una famiglia in ospedale : CEGLIE MESSAPICA - C'è apprensione per una intera famiglia coinvolta in uno spaventoso incidente avvenuto intorno alle ore 18 di oggi (6 gennaio) sulla strada provinciale 28 che collega Ostuni a ...

Valle del Salto e del Turano insieme contro gli aumenti Autostradali : Il documento condiviso verrà trasmesso al Ministro delle Infrastrutture, al Ministro dell'Economia, al Presidente della Regione Lazio, ai Presidenti della Commissione Trasporti e Infrastrutture della ...

Incidente a Scicli : Auto contro muro : Incidente autonomo stamattina in contrada Milizie a Scicli. Un'auto per cause ancora in corso di accertamento è finita fuori strada.

INCIDENTE STRADALE/ San Bonifacio - violento scontro tra Auto : due feriti - uno grave (oggi - 6 gennaio) : INCIDENTE STRADALE: le ultime notizie di oggi, 6 gennaio, e gli aggiornamenti. San Bonifacio, violento scontro tra auto: due feriti, uno grave. Avellinese: auto ribaltata, ferito un giovane(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 11:04:00 GMT)

Donald Trump contro Micheal Wolff : "Autore di un libro falso - non l'ho mai incontrato" : Donald Trump si scaglia su Twitter contro Michael Wolff, l'autore di Fire and Fury, il libro che sta scuotendo la Casa Bianca e che è uscito oggi nonostante le diffide dei suoi legali: "Ho autorizzato un accesso pari a Zero alla Casa Bianca (l'ho rifiutato davvero molte volte) all'autore del libro falso! Non ho mai parlato con lui per il libro. È pieno di bugie, false rappresentazioni e fonti che non esistono"."Guardate al passato ...

Dakar 2018 : domani si comincia! Tutti contro le Peugeot tra le Auto e che equilibrio tra le moto! : domani si parte. La 40^esima edizione della Dakar, rally raid più famoso al mondo, prenderà il via da Lima (Perù) per giungere a Córdoba (Argentina), per la prima volta nella storia, il 20 gennaio. La distanza totale sarà di quasi 9.000 km (8793 km), di cui 4.329 km di prove speciali. Un percorso che toccherà ben tre Nazioni, ovvero Perù, Bolivia ed Argentina, regalando ancor più incertezza al contesto agonistico in cui le capacità di ...

Incidente stradale/ A23 Udine - scontro tra Auto e tir : ferita mamma - grave figlio di 5 anni (oggi - 5 gennaio) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 5 gennaio, e gli aggiornamenti. A23 Udine, scontro tra auto e tir: ferita mamma, grave figlio di 5 anni. Villabate, muore motociclista(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 11:27:00 GMT)

Bambino trovato morto a Cupramontana (Ancona) : il pm controlla l'Auto del padre : Proseguono i rilievi sul luogo della tragedia. Servizio video di Marco Catalani e Stefano Pagliarini - AnconaToday

Costa e Pucciarelli contro gli aumenti delle tariffe Autostradali : La Spezia - I consiglieri regionali Andrea Costa (Liguria Popolare - Noi per l'Italia) e Stefania Pucciarelli (Lega Nord) annunciano la presentazione di un ordine del giorno affinché la giunta ...

'Sì a spose a 9 anni' - polemiche contro Autorità Islam in Turchia : La voce, ora rimossa, ha provocato una bufera politica , spingendo il principale partito di opposizione al presidente Recep Tayyip Erdogan, il socialdemocratico Chp, a chiedere l'apertura di un'...