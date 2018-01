Auckland | trionfo Errani in doppio

Tennis - inizio con il botto per Sara Errani : trionfo in doppio al WTA di Auckland : Sara Errani torna al successo. La Tennis ta azzurra, che nel 2017 ha scontato due mesi di squalifica per positività al letrozolo, apre l'anno con il botto e ritrova il sorriso conquistando il doppio ...

Tennis - Sara Errani torna a vincere in doppio! Trionfo ad Auckland con Bibiane Schoofs : vincere aiuta a vincere: la risalita di Sara Errani continua e passa per l’affermazione in doppio ad Auckland con la compagna Bibiane Schoofs, olandese. Le due hanno sconfitto in finale la coppia numero uno del tabellone composta dalle nipponiche Eri Hozumi e Miyu Kato con il punteggio di 7-5 6-1 in 68 minuti di gioco. A decidere la contesa è stato in pratica il primo, combattuto set, durato 44 minuti, con break decisivo in chiusura di ...