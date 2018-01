: #Atalanta, rientro da eroi: tifosi impazziti, delirio dopo il successo contro la #Roma [VIDEO] - CalcioWeb : #Atalanta, rientro da eroi: tifosi impazziti, delirio dopo il successo contro la #Roma [VIDEO] - RealTimeNews__ : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Atalanta , rientro da #Dea : accolta a Bergamo fra due ali di folla - giulivi_luca : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Atalanta , rientro da #Dea : accolta a Bergamo fra due ali di folla - Gazzetta_it : VIDEO #Atalanta , rientro da #Dea : accolta a Bergamo fra due ali di folla - MrZaza_ : RT @FranceZago: Quindi mi state dicendo che un arbitro di torre Annunziata espelle de roon dell'Atalanta per un NON fallo? E mi state dice… -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 7 gennaio 2018) L’continua ad incantare el’impresa in Coppa Italia si conferma anche in campionato, partita fantastica per la squadra di Gasperini in campionatola, blitz esterno firmato da Cornelius e De Roon, inutile la rete nella ripresa di Dzeko. Isono sempre piùdell’che sta regalando soddisfazioni incredibili ai propri, nessun obiettivo è irraggiungibile per questa squadra e con un allenatore così importante.aldella squadra dalla trasferta dicentinaia diatalantini hanno scortato il pullman dei calciatori in direzione del centro sportivo nerazzurro. Chiamatelo effettoda sogno,L'articolodaillaVIDEO sembra essere il primo su CalcioWeb.