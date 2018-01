Ascolti | Verissimo perde contro Sabato italiano | ecco perché

Ascolti TV | Sabato 6 gennaio 2018. Soliti Ignoti 21.2% - Rock Economy 14.6%. Testa a testa tra Il Sabato Italiano (12%-14.7%) e Verissimo (13.6%-13%) : Amaudes Su Rai1 Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia (i biglietti vincenti) ha conquistato 4.886.000 spettatori pari al 21.2% di share (qui gli Ascolti dello Speciale Lotteria di Affari Tuoi di un anno fa). Su Canale 5 la replica di Rock Economy ha raccolto davanti al video 3.401.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Rai2 Alice in Wonderland ha interessato 1.396.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Garfield – Il ...

GRANDE FRATELLO VIP 2017/ Boom di Ascolti per Verissimo - Giulia De Lellis si scusa : GRANDE FRATELLO Vip 2017, Cecilia e Jeremias Rodriguez tra la frecciatina di Simona Izzo e la dolce dedica sui social per l'ex compagna d'avventura Giulia De Lellis.(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 12:40:00 GMT)

Ascolti TV | Sabato 9 dicembre 2017. Finale di Tú sí que vales 27.4% - The Help 11.9%. Amici in crescita (19.4%) - bene Verissimo col GF (22.5% – 18%) : Gerry Scotti con il vincitore della Scuderia Su Rai1 The Help ha conquistato 2.583.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Tú sí que vales – in onda dalle 21.14 alle 0.56 – ha raccolto davanti al video 5.299.000 spettatori pari al 27.4% di share (qui gli Ascolti della Finale dello scorso anno). La Buonanotte di Tú sí que vales raggiunto 2.417.000 spettatori con il 29.1%. Su Rai2 NCIS ha ...

