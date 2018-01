: Ascolti tv, Rock economy di Celentano vs Soliti ignoti | Auditel 6 gennaio - SuperGuidaTV : Ascolti tv, Rock economy di Celentano vs Soliti ignoti | Auditel 6 gennaio - kiary981 : Ogni volta che mi dicono che è strano che una ragazza ascolti musica indie e rock un po' mi scappa da ridere... se… - blackdiamondrs : RT @VirginRadioIT: Myles Kennedy: "Spero che nessuno ascolti mai i miei provini per i Led Zeppelin" - VirginRadioIT : Myles Kennedy: "Spero che nessuno ascolti mai i miei provini per i Led Zeppelin" - justinillloveu : Di Indie cosa ascolti? Scusa se sono invasivo ma sono … — Un po’ tutto, sia i pezzi indie rock più classici brita… -

Leggi la notizia su superguidatv

(Di domenica 7 gennaio 2018) Nel giorno della befana programmazione tv ricca di appuntamenti e di programmi diversi tra loro. Chi avrà trionfato neglitv ieri, 62018? La Rai ha mandato in onda i– speciale lotteria mentre mediaset, in occasione dell’80 compleanno di Adrianoha mandato in onda il concerto/evento tenutosi qualche anno fa all’arena di verona e chiamato. Vediamo insieme quanta percentuale di share hanno totalizzato i programmi tv dei primi 9 canali del digitale terrestre.Su Rai 1, come anticipato, è andato in onda ‘– speciale lotteria italia‘. Nel corso del programma Amadeus legge il biglietto vincente: “Q di quadro. 067777 venduto ad Anagni in provincia di Frosinone“. In termini di datiil programma è stato visto da 0.000 spettatori pari al % di share. Su Rai 2 ...