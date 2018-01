Arisa cambia look Foto | “volevo sentirmi bella” E duetta con Peppe Barra sulle note di

'Voglio l'amore e voglio piacermi' - Arisa cambia look : ecco perché : 'Cosa c'è di male a sentirsi felici? Tutti i giorni voglio amarmi di più . Vi voglio tanto bene. Buona serata'. Così esordisce Arisa presentando su Instagram il suo nuovo look ai follower. Cosa c'è di ...

