AREA PARADISO Su Canale 5 il film di Diego Abatantuono oggi | 7 gennaio 2018

AREA PARADISO - film stasera in tv : trama e curiosità : Area Paradiso è il film stasera in tv domenica 7 gennaio 2018 in seconda serata su Canale 5 alle ore 23:00. Si tratta di una commedia del 2012, diretta da Armando Trivellini e Diego Abatantuono. Tra gli interpreti oltre allo stesso Diego Abatantuono anche Ricky Memphis e Ale e Franz ( Alessandro Besentini e Francesco Villa). La trama racconta di un gruppo di amici che tenta in tutti i modi di evitare la chiusura dell’autogrill che gestisce ...