Apple Music perde un manager | Jimmy Iovine lascerà la compagnia

Jimmy Iovine lascerà Apple Music : Anche grazie a Iovine, Apple Music è diventato il secondo servizio al mondo di Musica in streaming, con 30 milioni di abbonati dichiarati nel settembre scorso. Al primo posto c'è Spotify, che ha ...

Apple Music vs Spotify vs Tidal vs Qobuz - servizi di musica in streaming a confronto : Leggi anche: Tidal in Italia, Musica Lossless in streaming: la nostra prova confronto: Apple Music vs Spotify vs Google Play Music Leggi anche: Qobuz in Italia, servizio streaming di Musica anche Hi-...

Apple abbandona il download di musica per lo streaming? No - c'è molto di più : Secondo le fonti la società di Cupertino non sta solo lavorando su un nuovo concetto per la conversione, ma sta lavorando attivamente alla ristrutturazione completa del servizio di streaming iTunes. ...

Amici 17 : gara tra gli inediti di Biondo (Dejavu) e Carmen Ferreri (La complicità) - quale sarà il più scaricato su iTunes e Apple Music? : E' partita la prima gara degli inediti dei cantanti di Amici 17.prosegui la letturaAmici 17: gara tra gli inediti di Biondo (Dejavu) e Carmen Ferreri (La complicità), quale sarà il più scaricato su iTunes e Apple Music? pubblicato su Realityshow 15 dicembre 2017 15:00.

Spotify e Deezer all'UE : "Nella musica streaming - fermate Apple e Amazon" - : I servizi di musica in streaming ma anche sviluppatori di giochi e editori, lamentano di trovarsi in condizioni di svantaggio quando gli utenti effettuano acquisti dai loro servizi passando per l'App ...

Tidal - il concorrente di Apple Music potrebbe fallire entro 6 mesi - : Fin dalla sua costituzione Tidal si è proposto come un servizio di Musica in streaming di alta qualità, con brani Hi-Fi riprodotti con codec lossless FLAC e ALAC. Distinto dalle altre offerte per il ...

YouTube sfida Apple e Spotify e va alla conquista della musica in streaming : YouTube si lancia nuovamente nel settore della musica in streaming. Secondo indiscrezioni di stampa, il sito di condivisione di video di proprietà di Alphabet, la società a cui fa capo Google, lancerà ...

Apple segna un punto nella guerra dello streaming musicale : C'è un settore dell'economia digitale dove i giganti della Silicon Valley non sono ancora il player principale. Stiamo parlando dello streaming di brani musicali a pagamento, dove Spotify domina finora incontrastata. L'azienda svedese sta però per essere vittima di una vera e propria manovra a tenaglia. Da una parte YouTube, che a marzo lancerà il nuovo servizio Remix sperando di spodestarla ...

Apple vuole comprare l'applicazione per la musica Shazam : Apple è in trattativa per comprare la popolare app Shazam che permette di riconoscere i brani musicali: obiettivo è tentare di competere con il leader dello streaming Spotify. Lo riferisce TechCrunch. Il sito che si occupa di tecnologia, citando fonti anonime, ha affermato che l'accordo potrebbe essere annunciato lunedì. Apple non ha rilasciato commenti. Dalla sua fondazione nel 1999, l'app ha offerto una soluzione high-tech per ...

L'ultimo album di Taylor Swift arriva (in ritardo) su Apple Music : Anche per L'ultimo album Reputation, la cantante ha preferito posticiparne il lancio in streaming di quasi un mese. Ed ora, tutti i brani della sua ultima fatica sono disponibili sia su Apple Music ...

L'ultimo album di Taylor Swift non sarà disponibile al lancio su Apple Music : Taylor Swift ha deciso di non pubblicare il suo ultimo album sui servizi di Musica streaming per almeno una settimana dal lancio. Tra l'altro, la cantante non ha ancora deciso la data di uscita di ...

Apple Music - intervista a Eddy Cue - : Organizzavano spettacoli nei grandi alberghi", racconta. "Cosi a 6-7 anni io stavo li a sentirmi i concerti di Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin: tutti i grandi di quegli anni. E poi c'era ...