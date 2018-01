Ansia e depressione | dormire poco aumenta rischio

Salute : dormire meno di 8 ore aumenta il rischio Ansia e depressione : Uno studio della Binghamton University, pubblicato sul Journal of Behaviour Therapy and Experimental Psychiatry, ha rilevato che chi dorme meno di 8 ore incorre in un rischio maggiore di ansia e depressione. Le persone insonni sarebbero più vulnerabili ai pensieri negativi al contrario di coloro che dormono di più. Un team di esperti ha studiato 52 adulti con “pensieri negativi ripetuti“, pensieri ossessivi che provocano tristezza, ...

I regali che ci fa il Natale? Ansia - stress e depressione : Ma adesso è anche la scienza ad assicuralo: il periodo natalizio è in assoluto il più stressante dell'anno. Dicembre non è, infatti, solo il mese che dà inizio alle vacanze e al divertimento. É ...

Questi fumetti descrivono la battaglia silenziosa della depressione e dell’Ansia post-partum : Le donne che hanno sofferto di depressione e ansia post-partum la descrivono come un'esperienza che ti isola, caratterizzata dai sensi di colpa. Karen Kleiman vuole cambiare le cose.Kleiman è un'assistente sociale clinica, autrice di diversi libri sulla salute mentale post-partum, nonché fondatrice e direttrice del Postpartum Stress Center di Rosemont, Pennsylvania. A ottobre, il centro ha lanciato la campagna #speakthesecret, che ...

Gestire l'Ansia e la depressione - il focus di Altroconsumo : ... come per esempio gli attacchi di panico o le fobie sociali, in una solitudine che si può fare più profonda mano a mano che i sintomi peggiorano, rendendo più difficile andare nel mondo, interagire ...

Gestire l'Ansia e la depressione - il focus di Altroconsumo : ... come per esempio gli attacchi di panico o le fobie sociali, in una solitudine che si può fare più profonda mano a mano che i sintomi peggiorano, rendendo più difficile andare nel mondo, interagire ...