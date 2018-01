Angelillo | è morto l' angelo della faccia sporca

: Morto Angelillo, 'angelo faccia sporca' - Primatista reti segnate in A 18 squadre con Inter, poi la Roma - AnsaLombardia : Morto Angelillo, 'angelo faccia sporca' - Primatista reti segnate in A 18 squadre con Inter, poi la Roma - zazoomblog : #Morto Angelillo langelo del record da 33 gol aveva 80 anni #Morto #Angelillo, #l'angelo #del #record #da #33 ... - infoitsport : Siena. Morto Antonio Valentin Angelillo ex attaccante di Inter, Roma e Milan (La Prima Pagina)… - EvaAProvenzano : RT @chedisagio: E' morto Angelillo, grande attaccante dell'Inter. Detenne per molti anni il record di gol segnati in un solo campionato, 33… -

(Di domenica 7 gennaio 2018) Il decesso è avvenuto il 5 gennaio, ma la notizia era stata tenuta nascosta per volerefamiglia. Èall'eta' di 80 anni, in un ospedale di Siena, Antonio Valentin. L'ex 'dalla' che nel campionato italiano aveva vestito le maglie di Inter VIDEO, Roma e Milan, detiene tutt'ora con 33 reti il record di marcature nel campionato di #Serie A a 18 squadre. Era stato ricoverato d'urgenza lo scorso 3 gennaio. I numeri di un bomber di razzaera nato a Buenos Aires il 5 settembre 1937. Cresciuto nelle giovanili dell'Arsenal de Llavallol, aveva esordito nel massimo campionato argentino nel 1955 con il Racing Club de Avellaneda e nella stagione successiva si era trasferito al Boca. Nel 1957 la sua esplosione in Nazionale, con la splendida Argentina che macina gol ed avversari e da' letteralmente spettacolo vincendo la Copa America. ...