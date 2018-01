Allerta valanghe Lombardia | pericolo marcato sull’Arco alpino

Allerta meteo Trentino Alto Adige : pericolo valanghe marcato : Il pericolo valanghe in Alto Adige e’ marcato, cioe’ di grado 3 su 5 su quasi tutte le montagne dell’Alto Adige. La situazione e’ particolarmente critica lungo la cresta di confine. In Trentino il pericolo resta marcato in quota, oltre il limite del bosco. La neve fresca e quella ventata non si sono legate bene col manto sottostante, provocando rischio di distacco gia’ con debole sovraccarico. La diffusione degli ...

Maltempo - Allerta nel weekend : sulle Alpi attese anche bufere. Allarme valanghe : Cervinia “liberata” dopo 24 ore : Oltre alla tradizionale calza, quest’anno la Befana porterà anche tanta neve e una nuova ondata di Maltempo. Al Nord, sulle Alpi, sono attesi altri due metri di neve e fino a martedì 9 gennaio sopra quota 1200 metri potrebbero verificarsi anche vere e proprie bufere di neve. Ma a preoccupare è il pericolo valanghe: solo alle 12 di venerdì è stata riaperta la strada regionale della Valtournenche, che collega Breuil e Cervinia. La cittadina ...

Tempesta Eleanor : in Francia è Allerta massima per le valanghe : Dopo il passaggio della Tempesta Eleanor in Francia il rischio valanghe nelle Alpi francesi è stato innalzato al livello massimo. In diverse località dell’Alta-Savoia le piste sono state chiuse per il vento forte, la neve ancora fresca e l’aumento delle temperature. La Tempesta Eleanor ha provocato una vittima e danni materiali nel Paese: 18.000 utenze sono ancora senza corrente elettrica. L'articolo Tempesta Eleanor: in Francia è ...

Allerta meteo Valle d’Aosta : ancora neve - torna il pericolo valanghe : In virtu’ delle precipitazioni attese dalla serata per le prossime 36 ore, la Regione segnala una criticita’ ‘arancione’ (moderata, livello 2 su 3) per pericolo valanghe in Valle d’Aosta, ad eccezione della bassa Valle, dove la criticita’ e’ ‘gialla’ (ordinaria, 1 su 3). Le precipitazioni saranno “localmente anche molto intense” lungo la dorsale alpina e le valli del Gran ...

Maltempo - ancora Allerta neve al Nord. Rischio valanghe in Veneto. Miglioramento previsto dal 2 gennaio : Una forte ondata di Maltempo sta imperversando sull’Italia ed è ancora prevista neve al Nord ma anche al Centro. Resta in vigore la comunicazione emessa dalla Sala della Protezione civile della Regione Lombardia per Rischio neve fino alle 12 di oggi, sabato 30 dicembre, per le zone di Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Prealpi Varesine, Prealpi Comasche-Lecchesi, Prealpi Bergamasche e Valcamonica. E la neve è caduta ...

Maltempo - rischio valanghe in Veneto e Allerta neve in Lombardia - : Dopo le nevicate dei giorni scorsi , l'allarme valanghe è di grado 3 su 5 su gran parte del settore alpino. La Regione veneta: "Pericolo marcato". La Protezione civile lombarda: codice giallo per ...

Maltempo Veneto : neve - scatta l’Allerta valanghe : La Regione Veneto, segnala lo stato di allerta in montagna per rischio valanghe, dopo le nevicate che negli ultimi due giorni hanno apportato 50-60 cm di manto fresco, con massimi fino a 90 cm nel basso Agordino e nello Zoldano. Venti da moderati a forti da nord-ovest nella giornata di giovedi’ 28 hanno determinato la formazione di lastroni soffici, localmente poggianti su croste da rigelo o strati deboli. “L’attivita’ ...

Maltempo - Cortina nel caos. Allerta neve e rischio valanghe al Nord : La forte ondata di Maltempo ha messo in ginocchio Cortina d'Ampezzo. Le intense nevicate hanno mandato in tilt la località turistica del Bellunese. In 24 ore, oltre 60 centimetri di neve hanno coperto la Regina delle Dolomiti creando non pochi problemi alla viabilità.Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per recuperare le auto bloccate in mezzo alla carreggiata e per rimuovere gli alberi caduti sulla sede stradale a causa del peso ...

Maltempo - Allerta neve in Lombardia Rischio valanghe in Veneto : Scatta alle 21 di venerdì sera, ed è attivo fino alle 12 di sabato, l’allerta neve emesso dalla sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia. Nevicate sono attese anche a quote basse, fino ai 300-500 metri, tra il sud delle Marche e l’Abruzzo

Maltempo - Allerta su tutta Italia : pericolo valanghe. Mappa : "Tra oggi e domani un'intensa perturbazione atlantica investira' l'Italia, portando oggi Maltempo con piogge forti, abbondanti nevicate sulle Alpi e venti molto intensi. Domani migliora al Nord-Ovest - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - mentre nubi e piogge insisteranno in gran parte dell'Italia, con nevicate a quote collinari in Emilia Romagna e al Centro. La perturbazione infatti sara' seguita da venti piu' freddi settentrionali ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per nevicate e rischio valanghe : In riferimento alla situazione Meteorologica attesa sul territorio regionale, che prevede tra mercoledì e la mattina di giovedì precipitazioni specie su zone montane e pedemontane, con quota neve a 600/900 metri sulle Dolomiti e 900/1100 metri sulle Prealpi e accumuli anche consistenti sopra i 1000 metri sulle Dolomiti e sopra i 1400 metri sulle Prealpi, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza ...

Rigopiano - Interrogato ex sindaco - da 2005 mai ricevuta Allerta valanghe : Pescara - "La commissione valanghe del Comune di Farindola (Pescara), dal 2005, non si è riunita più, perché non ci sono state più segnalazioni di allerta da parte della Forestale e della Prefettura, come invece era avvenuto in passato, quando la commissione era stata regolarmente riunita e da me personalmente istituita". Così Antonio De Vico, sindaco di Farindola dal 2009 al 2014, al termine ...

Allerta meteo Valle d’Aosta : abbondanti nevicate e pericolo valanghe : A causa dell’intensificarsi della perturbazione il Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta ha emesso un nuovo avviso di criticita’ meteorologica. “Una graduale intensificazione delle precipitazioni apportera’ nevicate in serata, anche abbondanti sulla zona nord-occidentale (localmente superiori a 50 centimetri intorno ai mille metri) e piu’ deboli altrove, dove la quota neve risultera’ aumentare ...

Maltempo Veneto - ancora Allerta valanghe : fino a domani pericolo oltre i 2200 m : Il bollettino del Centro funzionale della protezione civile del Veneto emesso oggi in tarda mattinata ha confermato (ma posto in progressiva attenuazione da domani) il pericolo valanghe sulle Dolomiti e sulle Prealpi oltre i 2200 metri. La situazione metereologica e idrogeologica e’ prevista in netto miglioramento. Permangono alcune criticita’ idrauliche, in particolare nel Bellunese per effetto dello scioglimento della coltre ...