Allerta meteo per la Liguria | livello arancione domani sui settori occidentali

Pioggia - neve e vento forte : Allerta meteo : Un'ampia circolazione ciclonica, derivante dalla saccatura atlantica presente sull'Europa occidentale, determinerà tra oggi e domani condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali dell'Italia, ...

Liguria Allerta meteo 8 Gennaio 2018 : Il Centro Funzionale della Liguria ha emesso il seguente avviso di Criticità: Moderato Rischio Idrogeologico e Idraulico Sul Settore A per piogge diffuse e temporali. Rischi Meteo anche per Vento e Mare Ordinario Rischio Idrogeologico e Idraulico Sulle restanti aree ordinaria criticità per precipitazioni diffuse. Rischi Meteo per Vento e Mare sui settori B […]

Piemonte : Allerta meteo 7/8 Gennaio 2018 : Il Centro Funzionale del Piemonte ha emesso il seguente avviso di Criticità: Moderato Rischio Idrogeologico e Idraulico Sui settori C, Orco Bassa Dora Riparia Sangone e D, Alta Dora Riparia Po per precipitazioni diffuse Ordinario Rischio Idrogeologico e Idraulico Sulle restanti aree ad esclusione dei settori G, H, I ordinaria criticità per precipitazioni diffuse Zone […]

Allerta meteo Veneto : stato di preallarme e attenzione per criticità idrogeologica e per vento forte : Una nuova ondata di maltempo è in arrivo sul Veneto. Sulla base delle previste condizioni Meteo avverse, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso una serie di avvisi contenenti lo stato di preallarme e lo stato di attenzione per criticità geologica e idrogeologica e per vento forte su alcuni bacini idrografici del territorio. Lo stato di attenzione per criticità geologica è dichiarato dallo ore 6.00 di ...

Allerta meteo - nuovo avviso della Protezione Civile per il Nord : in arrivo tanta neve - pioggia e vento forte [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’ampia circolazione ciclonica, derivante dalla saccatura atlantica presente sull’Europa occidentale, determinerà tra oggi e domani condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali dell’Italia, portando precipitazioni localmente abbondanti, a carattere nevoso a quote di montagna, accompagnate da venti forti meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le ...

Allerta meteo Torino : codice “arancione” nelle Valli Orco - Lanzo - Soana - Sangone - Susa - Pellice e Chisone : L’Allerta arancione (“moderata attenzione”) diramata dall’Arpa Piemonte in riferimento alle condizioni Meteo interessa le Valli Orco, Lanzo, Soana, Sangone, Susa, Pellice e Chisone: lo rende noto la Città Metropolitana di Torino. Su Valchiusella, pianura e collina Torinese il codice è giallo (“ordinaria attenzione“). Allerta Meteo Piemonte: codice “arancione” sul settore delle Alpi L'articolo ...

Allerta meteo Liguria : domani 8 gennaio scuole chiuse a Imperia : A seguito dell’Allerta Meteo arancione, il sindaco Carlo Capacci – si spiega in una nota – procederà alla firma dell’ordinanza relativa alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio del Comune di Imperia, per la giornata di domani, lunedì 8 gennaio 2018. L'articolo Allerta Meteo Liguria: domani 8 gennaio scuole chiuse a Imperia sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta meteo Piemonte : codice ‘arancione’ sul settore delle Alpi : Sale da ‘gialla’ ad ‘arancione’ l’Allerta per il maltempo su un settore delle Alpi Piemontesi. Il segnale dell’agenzia Arpa riguarda, in particolare, le zone montane occidentali. L’Allerta resta ‘gialla’ sulle altre aree Alpine e sulle pianure del Torinese e del Cuneese. E’ previsto su tutta la regione un “deciso maltempo” fino a martedi’ mattina, con nevicate ...

Allerta meteo Emilia Romagna : possibile scioglimento del manto nevoso : Allerta meteo in Emilia-Romagna per le 24 ore di lunedi’. L’Arpae prevede ventilazione sostenuta intorno ai limiti di soglia nelle prime ore del giorno sulle zone di crinale della montagna Emiliana (55/65 Km/h), in serata su montagna e collina romagnola (55/65 Km/h) e sulla pianura romagnola (35/55 Km/h). In serata precipitazioni sul crinale dei bacini occidentali e centrali, inferiori ai valori soglia, ma “non si escludono ...

Allerta meteo Liguria : in arrivo piogge diffuse - temporali e vento forte : Allerta meteo della Protezione civile ligure sulla base degli ultimi aggiornamenti previsionali dell’Arpal. In arrivo piogge diffuse, temporali, vento forte e mare grosso in arrivo. Per domani criticita’ verde sui bacini grandi, e l’evento proseguira’ anche nella giornata di martedi’ 9 gennaio. Ecco il dettaglio della zona di Allertamento del territorio ligure. Zona A: lungo la costa fino a Noli, l’intera ...

Meteo : domenica di maltempo sull'Italia. Vento e mite al centro-sud - Allerta meteo al nord : Ecco la perturbazione atlantica sull'Italia. Molte nubi ovunque, rischio nubifragi sul nord-ovest. Temperature in aumento! Una domenica di maltempo sull'Italia a causa dell'ingresso dell'ennesima...