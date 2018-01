Allerta Meteo | inizia la grande nevicata sulle Alpi | fino a 3 metri in Piemonte | sarà un

Allerta Meteo - arriva lo scirocco : Domenica e Lunedì di piogge torrenziali al Nord/Ovest - caldo record - forti venti e sabbia del Sahara al Centro/Sud. I bollettini della protezione civile : Allerta Meteo – Forte maltempo in arrivo sul Nord Italia nei prossimi due giorni: tra Domenica 7 e Lunedì 8 Gennaio avremo piogge torrenziali al Nord/Ovest e abbondanti nevicate sulle Alpi oltre i 1.200/1.500 metri di altitudine. Contemporaneamente le temperature aumenteranno ulteriormente al Centro/Sud, dopo i picchi già elevatissimi delle ultime ore. E’ stata un’Epifania pazzesca con +24°C a Palermo e +18°C a Roma, ma farà ...

Allerta Meteo Trentino Alto Adige : pericolo valanghe marcato : Il pericolo valanghe in Alto Adige e’ marcato, cioe’ di grado 3 su 5 su quasi tutte le montagne dell’Alto Adige. La situazione e’ particolarmente critica lungo la cresta di confine. In Trentino il pericolo resta marcato in quota, oltre il limite del bosco. La neve fresca e quella ventata non si sono legate bene col manto sottostante, provocando rischio di distacco gia’ con debole sovraccarico. La diffusione degli ...

Allerta Meteo Piemonte : criticità “gialla” per piogge e nevicate abbondanti : Il servizio di Allerta Meteoidrologica di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Piemonte ha emesso un’Allerta gialla per le prossime 36 ore su un’ampia fascia della regione per piogge e nevicate abbondanti, ma solo a quote medio alte, relativamente alle valli Po e del Torinese alla Val Sesia. La “criticità è diffusa per nevicate” con possibili disagi alla viabilità, sussiste il rischio di allagamenti per ...

Allerta Meteo Campania : domani criticità per vento forte e mare agitato : La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un’Allerta Meteo per vento e mare agitato valido dalle 8 di domani mattina e per le 36 ore successive su Napoli, le isole del Golfo e la fascia costiera (zone di Allerta definite 1 e 3). In particolare, si prevedono “vento forte sud-orientale e mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte“. Le aree interessate sono: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Penisola ...

Allerta Meteo NEVE EPIFANIA/ Previsioni weekend : accumuli fino a 2 metri al Nord : ALLERTA METEO NEVE EPIFANIA. METEO weekend, Previsioni: accumuli fino a 2 metri al Nord. Le temperature saranno in aumento in tutta Italia, ma al Settentrione ci saranno tormente(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 01:51:00 GMT)

Allerta Meteo BEFANA/ Maltempo Epifania - neve e pioggia al nord : ecco le strade chiuse (ultime notizie) : ALLERTA METEO BEFANA, Maltempo Epifania al nord con neve e forti temporali: anticipo di Primavera al centro-sud, tutte le previsioni per il weekend del 6-7 gennaio 2018(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 18:35:00 GMT)

Freddo e Allerta Meteo negli Usa : sospesi tutti i voli al Jfk di New York : sospesi tutti i voli allo scalo internazionale di Jfk di New York a causa della tempesta ‘ciclone bomba’ che si sta abbattendo sul nord-est degli Usa. L’aeroporto e’ stato chiuso a partire da meta’ mattina e non riaprira’ sino al pomeriggio inoltrato. L'articolo Freddo e allerta meteo negli Usa: sospesi tutti i voli al Jfk di New York sembra essere il primo su meteo Web.

Allerta Meteo Epifania 2018 : nel weekend della Befana forte vento e caldo incredibile in tutt’Italia - ma anche maltempo al Nord : Allerta Meteo Epifania 2018 – La Befana porta un’altra tempesta sull’Italia, ma stavolta il maltempo colpirà soltanto il Nord/Ovest con forti piogge in Piemonte e abbondanti nevicate sulle Alpi ma soltanto ad alta quota, oltre i 1.000/1.500 metri di altitudine. Ancora una volta, come sta già succedendo in queste ore con il ...

Allerta Meteo Epifania 2018 - TORMENTE DI NEVE in arrivo sulle ALPI tra 6 e 9 Gennaio : accumuli fino a 2 METRI : Una valanga di NEVE sulle ALPI, specie occidentali, nei prossimi giorni. Intanto, già in queste ore, nevicate sono in atto su diversi settori ALPIni, in particolare del Nord Torinese, Biellese, Valle d’Aosta, alto Piemonte, localmente anche su Centro Est ALPI e saranno possibili su questi settori fino a sera. Per di più va segnalato, in queste ore, un vento tempestoso di Maestrale sui comparti ALPIni, specie di confine, tra Valle ...

Raffiche di burrasca forte a Brindisi : diramata l'Allerta meteo : Brindisi - Raffiche di vento fino a un massimo di 81 chilometri orari sferzeranno la provincia di Brindisi dalle prime luci di domani (4 gennaio). Il servizio di Protezione civile regionale ha ...