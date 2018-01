Allegri | Juve vinto su campo difficile

VIDEO/ Cagliari-Juventus (0-1) : highlights e gol. Allegri e la classifica (Serie A 20^ giornata) : VIDEO Cagliari Juventus (0-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 20^ giornata. Le immagini salienti del posticipo di campionato alla Sardegna Arena (6 gennaio 2018)(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 10:22:00 GMT)

Juve - Allegri : "Il Cagliari non meritava di perdere" : Il tecnico bianconero: "Col Var sono aumentate le polemiche, forse siamo noi italiani a cui piace alimentarle"

Calciomercato Juventus/ News - Allegri : ceduto Pjaca stiamo bene così (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: il tecnico si ritiene soddisfatto della squadra a sua disposizione e non ha esigenze per gennaio.

Juventus - Allegri risponde dopo le polemiche : il rigore e l’infortunio di Dybala : “Stasera la Juventus ha fatto una prova di maturita’ perche’, nel corso del campionato, ci sono anche partite di questo tipo e quindi bisogna adattarsi. Dovevamo fare gol subito, sapevamo la difficolta’ della partita, giocare qui non e’ semplice perche’ il Cagliari alza molto la palla, cercando Pavoletti, specie nel secondo tempo e’ stata partita fisica, piu’ del primo, per noi era importante ...

Cagliari-Juventus - Allegri : “Vittoria importante”. Giulini : “Campionato falsato” : Cagliari-Juventus, Allegri: “Vittoria importante”. Giulini: “Campionato falsato” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari-Juventus – Al termine del match vinto alla Sardegna Arena contro il Cagliari, il tecnico dei bianconeri, Allegri, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di SkySport Cagliari-Juventus, PARLA Allegri ...

Cagliari-Juventus - dalle 20.45 La Diretta Allegri vuole tenere il passo del Napoli : La Juventus, rimasta ormai l'unica rivale credibile al Napoli di Sarri per la lotta allo scudetto, riparte nel 2018 dalla Sardegna Arena di Cagliari. I bianconeri hanno conquistato 16 degli ultimi 18 ...

Cagliari-Juve - Allegri ritrova Lopez : due anni insieme a Cagliari. E quei due gol contro Napoli e Roma : Saranno avversari nel posticipo che chiude la 20giornata di Serie A. Diego Lopez e Massimiliano Allegri, uno contro l'altro. Eppure in passato erano dalla stessa parte, entrambi al Cagliari, tra il ...

Calciomercato Juventus/ News - Beppe Marotta sul futuro di Allegri (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: Beppe Marotta fa chiarezza sul futuro del tecnico bianconero.

Serie A Juventus - i convocati di Allegri : Marchisio out : TORINO - Claudio Marchisio non figura nella lista dei 20 convocati di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Cagliari. Il centrocampista della Juventus ha riportato infatti un trauma distorsivo ...

Juventus - tra i convocati di Allegri non c'è Marchisio : TORINO - Massimiliano Allegri ha scelto 20 giocatori per la trasferta della Juventus in casa del Cagliari . Si tratta della prima gara del girone di ritorno e si giocherà sabato 6 gennaio alle 20.45 ...

Serie A - Juventus. Marotta : 'Allegri con noi a lungo. Mercato? Non tratteniamo nessuno' : In tal senso, Marotta ha voluto ribadire la linea della società: "La nostra politica è chiara: non tratteniamo i giocatori che ci chiedono di essere ceduti. Per quanto riguarda Alex Sandro, sappiamo ...

Convocati Juventus - 4 assenze per Allegri : l’elenco completo : Convocati Juventus – Sul sito ufficiale della Juventus è apparso l’elenco dei Convocati per la sfida con il Cagliari. Ecco il comunicato: “Sono 20 gli uomini a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Cagliari, prima gara del girone di ritorno, in programma sabato 6 gennaio alle 20.45 alla Sardegna Arena. Tra i Convocati non figura Claudio Marchisio, che durante il Derby di Coppa Italia ha riportato ...

Juventus - Marotta : 'Allegri con noi a lungo. Champions primo obiettivo' : Sul mercato: ' La nostra politica è chiara. Se un giocatore chiede di andare via non viene trattenuto. Per quanto riguarda Alex Sandro , sappiamo dell'interesse di molti grandi club. Ma al momento ...

Juventus - Marotta assicura : 'Allegri resterà a lungo con noi' : ALEX SANDRO - Capitolo mercato, in particolare Alex Sandro : 'La politica della Juventus è chiara: se un giocatore chiede di andare via non viene trattenuto. E per quanto riguarda Sandro, sappiamo ...