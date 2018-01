Allegri | a Cagliari il successo numero 200

VIDEO/ Cagliari-Juventus (0-1) : highlights e gol. Allegri e la classifica (Serie A 20^ giornata) : VIDEO Cagliari Juventus (0-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 20^ giornata. Le immagini salienti del posticipo di campionato alla Sardegna Arena (6 gennaio 2018)(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 10:22:00 GMT)

Juve - Allegri : "Il Cagliari non meritava di perdere" : Il tecnico bianconero: "Col Var sono aumentate le polemiche, forse siamo noi italiani a cui piace alimentarle"

Il Cagliari furioso con il Var. Allegri : 'A noi italiani piace fare polemica...' : ... peccato perché stava facendo bene, l'unica cosa positiva è che ora c'è la sosta e ha più tempo per recuperare - dice il tecnico ai microfoni di Premium Sport - Sapevamo delle difficoltà di questa ...

Cagliari-Juventus - Allegri : “Vittoria importante”. Giulini : “Campionato falsato” : Cagliari-Juventus, Allegri: “Vittoria importante”. Giulini: “Campionato falsato” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Cagliari-Juventus – Al termine del match vinto alla Sardegna Arena contro il Cagliari, il tecnico dei bianconeri, Allegri, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di SkySport Cagliari-Juventus, PARLA Allegri ...

Cagliari-Juventus - dalle 20.45 La Diretta Allegri vuole tenere il passo del Napoli : La Juventus, rimasta ormai l'unica rivale credibile al Napoli di Sarri per la lotta allo scudetto, riparte nel 2018 dalla Sardegna Arena di Cagliari. I bianconeri hanno conquistato 16 degli ultimi 18 ...

Cagliari - Cellino : 'Mandai via Allegri per rabbia' : Massimo Cellino , ex presidente del Cagliari , ha parlato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport dei due allenatori avuti in rossoblù, Massimiliano Allegri e Diego Lopez , che stasera si affronteranno alla Sardegna Arena. MAX E DIEGO - 'Max lo mandai via per rabbia, perché aveva già la ...

Cagliari-Juve - Allegri ritrova Lopez : due anni insieme a Cagliari. E quei due gol contro Napoli e Roma : Saranno avversari nel posticipo che chiude la 20giornata di Serie A. Diego Lopez e Massimiliano Allegri, uno contro l'altro. Eppure in passato erano dalla stessa parte, entrambi al Cagliari, tra il ...

Juventus - Allegri : 'Cagliari in salute ma dobbiamo vincere' : 'Il Cagliari è una squadra in salute, ha ottenuto una bella vittoria a Bergamo, in casa non si arrende mai. Ma noi non possiamo assolutamente lasciargli dei punti'. Così Massimiliano Allegri, alla ...

Allegri - "Col Cagliari dobbiamo vincere" : (ANSA) - TORINO, 5 GEN - "Il Cagliari è una squadra in salute, ha ottenuto una bella vittoria a Bergamo, in casa non si arrende mai. Ma noi non possiamo assolutamente lasciargli dei punti". Così ...