: #BreakingNews Agrigento:Epifania, arrestato ricercato - CybFeed : #BreakingNews Agrigento:Epifania, arrestato ricercato - CMViaggi : #Tramonto Piazzetta Pirandello. #CMViaggi #CMTempoLibero #Agrigento #Foto 7. Che colori ha oggi il cielo, no?… - Teleacras : Agrigento, l’Epifania e la condivisione del presepe di cioccolato – Teleacras - Vertigodiscotec : ?? @ProvenzanoDj Epifania 2018 @Vertigodiscotec ?? ?una solo direzione! #Vertigomania #2018 #epiphany #party… - ag_notizie : Epifania, lo Juventus club dona un giocattolo ai bimbi meno fortunati -

I Carabinieri dihannola notte dell'undi cui si erano perse le tracce da quasi due anni dopo una condanna per droga. Era rientrato per festeggiare il Natale in famiglia. I Carabinieri lo hanno sorpreso con un blitz mentre tentava di salire su un autobus diretto in Germania, dove aveva trovato rifugio.anche il suo complice per favoreggiamento.(Di domenica 7 gennaio 2018)