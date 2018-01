: Accusò di molestie senatore,casa brucia - NotizieIN : Accusò di molestie senatore,casa brucia -

E' stata distrutta da un incendio ladi Tina Johnson, una delle donne che in Alabama ha accusato dil'ex candidato repubblicano al Senato Usa, Roy Moore.Gli inquirenti sospettano il dolo ma non ci sono elementi -attualmente- per collegare l'episodio alle accuse. Le indagini sono in corso. L'incendio è divampato martedì scorso a Gadsden, in Alabama, mentre la donna e il marito erano al lavoro. Johnson ha accusato Moore di averla molestata nel suo ufficio nel 1991, quando aveva 20 anni.(Di domenica 7 gennaio 2018)