A Las Vegas le auto hi-tech del futuro | Fca con Jeep Wrangler

A Las Vegas CES 2018 - tutte le novità : Il mondo delle tecnologie si ritrova come ogni anno a Las Vegas per il CES 2018 la fiera dell'hi-tech più attesa dell'anno dal 9 al 12 gennaio.

Ces 2018 - cosa vedremo quest’anno a Las Vegas : (foto: Maurizio Pesce / Wired) Anche quest’anno sta per avere inizio il Ces di Las Vegas, la più grande fiera del mondo dedicata all’elettronica di consumo che più di tutte offre uno sguardo sul futuro dell’hi tech d’uso quotidiano. Aperta dal 9 al 12 di gennaio, la manifestazione di solito è preceduta da alcune giornate nelle quali alcuni degli espositori si producono in conferenze stampa e annunci. Per una settimana ...

Ces 2018 - la Sardegna a Las Vegas con 7 start-up innovative : Roma, 5 gen. (askanews) La Sardegna che vola a Las Vegas per l'edizione 2018 del CES, l'evento mondiale dedicato all'hi-tech, un record lo ha già stabilito: è la regione italiana con il numero più ...

Bosch - a Las Vegas l'auto trova parcheggio da sola : Las Vegas, meglio, CES , ovvero casa Bosch : parcheggi facili, autonomi, nuovo assistente vocale fino all'Internet delle Cose per le chiamate di emergenza. Mentre rileva il 5% di HERE Technologies, il ...

Moto elettriche italiane in pole al CES di Las Vegas" : Il Gruppo CRP e CRP USA esporranno anche gli ultimi prototipi e applicazioni funzionali che hanno realizzato per l'industria dell'aerospazio, dello sport, e per il mondo automotive e Motorsport.

Ces Las Vegas : Mercedes inaugurerà una nuova era dell'infotainment : ... la funzione screenshot, sempre ad alta risoluzione da qualsiasi angolatura della telecamera del live streaming, e le trascrizioni live bilingue di discorsi ed interventi. Con Mercedes me media, è ...

Sony annuncia la sua presenza al CES di Las Vegas : Normalmente Sony non tiene una conferenza al CES. La fiera infatti tratta sempre meno di videogiochi lasciando spazio a tecnologie emergenti di ogni tipo, riporta VRfocus.Ebbene, quest'anno Sony sembra avere qualche annuncio da fare, specialmente per quanto concerne la sua divisione per la realtà virtuale.Il PlayStation VR 2 headsetLittle è attualmente atteso per la conferenza stampa. A prendere parte all'evento sarà il marchio Sony con tanto di ...

Ces 2018 - il Tilt spiega come sarà missione italiana a Las Vegas : Milano (askanews) - Far conoscere l'ecosistema delle imprese tecnologiche italiane e incontrare gli investitori internazionali: sono gli obiettivi della prima missione italiana al Consumer electronic ...

Continental - Al Ces di Las Vegas due sistemi di ricarica universali : La Continental presenterà al Ces di Las Vegas due soluzioni per la ricarica delle auto elettriche destinate alla futura adozione sui modelli di serie dei costruttori con cui l'azienda tedesca collabora da tempo. Sarà presentato un sistema di ricarica induttiva e uno tradizionale e bidirezionale chiamato AllCharge e compatibile con i principali standard attuali.Piattaforme wireless già pronte per la guida autonoma. Il sistema di ricarica wireless ...

Nissan - La concept IMx al CES di Las Vegas : La Nissan sarà presente al CES di Las Vegas e farà il punto sulla strategia Nissan Intelligent Mobility. Sarà esposta in anteprima americana la IMx concept vista al Salone di Tokyo, inoltre verranno mostrare al pubblico la nuova Leaf e la Rogue in versione 2018: ambedue sono dotate del pacchetto ProPILOT Assist, primo passo della Casa giapponese verso la guida autonoma. Il sistema allo stato attuale gestisce il cruise control attivo con ...

Mercedes-benz - al CES di Las Vegas punta su infotainment e intelligenza artificiale – FOTO : Il primo grande appuntamento dell’anno nuovo per la tecnologia su quattro ruote sarà sicuramente il CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas, in scena da 9 a 12 gennaio prossimo. Nel quale la casa di Stoccarda presenterà in anteprima mondiale il sistema di infotainment MBUX ( Mercedes-benz User Experience), che sfrutta un sistema operativo intuitivo combinato con l’intelligenza artificiale. Una scelta in linea con la strada ...