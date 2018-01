A fuoco nella notte la Punto e la Citroen di due casalinghe

Maltempo e neve nel Bellunese : 46 interventi dei vigili del fuoco nella notte : Ben 46 gli interventi effettuati nella notte dai vigili del fuoco in provincia di Belluno: in oltre la metà dei casi si è trattato di recuperi di autovetture in difficoltà a causa della neve e circa 15 interventi hanno richiesto la rimozioni di alberi dalla sede stradale (crollati a causa del peso della neve). Cortina e il Cadore le zone più colpite. L'articolo Maltempo e neve nel Bellunese: 46 interventi dei vigili del fuoco nella notte sembra ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - l'amore continua : baci di fuoco nella Capitale : ROMA ? Dopo la forzata reclusione che li ha fatti innamorare, per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser comincia la vita reale. A Casa Signorini ? @jeremiasgr...

Due palazzi a fuoco nella notte : 35 persone in ospedale - nessuno è grave : Incendi e paura nella notte nel capoluogo lombardo. Due grossi incendi a Milano E' stata una notte di emergenza sanitaria quella passata a Milano, dove si sono verificati due grossi incendi in altrettanti palazzi...

Preci - incendio nella notte : a fuoco un'auto : Preci Auto in fiamme a Preci. Questa notte, intorno alle 4, i vigili del fuoco di Spoleto sono intervenuti per spegnere le fiamme, allertati dalla Polizia. Nessun ferito.

Maltempo - cacciatori dispersi nella nebbia in Aspromonte : salvati dai Vigili del fuoco [FOTO] : 1/4 ...

Nella notte qualcuno ha dato fuoco al portone della sede del PD di Ostia : Nella notte tra giovedì e venerdì qualcuno ha dato fuoco al portone della sede del PD di Ostia. Proprio ieri si era svolta a Ostia una manifestazione contro la mafia e per la libertà di stampa, organizzata dal sindacato dei The post Nella notte qualcuno ha dato fuoco al portone della sede del PD di Ostia appeared first on Il Post.

Auto del fotoreporter a fuoco nella notte : "È un'intimidazione" : A Vedano al Lambro (Monza) nella notte è stata data alle fiamme l'Auto del fotoreporter Alessio Morgese: nessun dubbio, a quanto pare, sull'origine dolosa delle fiamme. "Mentre dormivo stanotte ho sentito un botto...

Due auto a fuoco nella notte. In via Curiel è la seconda volta : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Ancora un'auto a fuoco in via Curiel, a Porto d'Ascoli. nella notte i pompieri sono dovuti intervenire per due roghi che hanno colpito altrettanti veicoli posteggiati. Il ...

Tiro a segno - Finali di Coppa del Mondo : Keith Sanderson (USA) oro nella pistola fuoco rapido 25m - Mazzetti fuori dalla finale : Ieri è stata l’ultima giornata di gare delle Finali di Coppa del Mondo 2017 anche per quanto riguarda il Tiro a segno. Se nel Tiro a volo l’Italia si è confermata dominatrice assoluta di tutta la disciplina a livello mondiale, andando a podio in ogni gara e vincendone due, non si può certo dire che nel Tiro a segno i risultati siano stati gli stessi. L’unico azzurro qualificato all’ultimo atto della stagione era Riccardo ...

Incendi - in Piemonte 200 vigili del fuoco impegnati nella notte : Roma, 30 ott. (askanews) In Piemonte è proseguito per tutta la notte il lavoro dei vigili del fuoco per tenere a bada gli Incendi che da giorni stanno interessando le valli alpine della provincia di ...

Piemonte - resta critica la situazione incendi. I vigili del fuoco in azione anche nella notte in Valsusa : resta critica in Piemonte la situazione incendi, in particolare nel torinese e nel cuneese. Sono ancora numerosi i roghi su cui sono impegnati nelle operazioni di spegnimento vigili del fuoco e volontari che stanno operando a terra nella difesa delle abitazioni. A complicare le operazioni, infatti, il forte vento e il fumo denso che impediscono a elicotteri e canadair di volare. Nel torinese le maggiori criticità restano sull’intero ...

Incendi : in Piemonte 200 vigili del fuoco impegnati nella notte : E’ proseguito per tutta la notte il lavoro dei vigili del fuoco in Piemonte per gestire l’emergenza Incendi che da giorni sta interessando le valli alpine della provincia di Torino, in particolare la Valsusa. Ben 200 i pompieri impegnati questa notte a protezione delle abitazioni lambite dalle fiamme. L'articolo Incendi: in Piemonte 200 vigili del fuoco impegnati nella notte sembra essere il primo su Meteo Web.

Mompantero nella morsa del fuoco - la disperazione della sindaca : 'Fronte spaventoso - è una lotta impari'