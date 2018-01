07 01 2018 - Al Savoia l' attore Massimo D' Apporto | in scena una tragicommedia

Isola dei Famosi 2018 - ecco i nomi dati per certi : da Emanuele Filiberto di Savoia a Francesco Monte (sì - proprio lui…) : E’ il settimanale Chi a pubblicare le foto di un incontro tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Nessun gossip, ma un appuntamento di lavoro: il ballerino ed ex di Belen Rodriguez sarà infatti il nuovo inviato de L’Isola dei Famosi, il reality condotto proprio dalla Marcuzzi. E iniziano a circolare anche molti nomi dei concorrenti che sbarcheranno all’Isola: tra quelli dati per ufficiali ci sarebbe il principe Emanuele ...