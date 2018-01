Windows 10 Mobile | come installare la nuova app Foto con filtri | Ink e molto altro ancora

Windows 10 Mobile : disponibile la build 15254.158 per Insider e non : In nottata Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento (build 15254.158) per tutti i dispositivi Windows 10 Mobile, sia Insider che non. Purtroppo il big di Redmond non ha provveduto a rilasciare, almeno per adesso, un changelog apposito ma, come di consuetudine, si tratta probabilmente di soli fix di bug. Per effettuare l’aggiornamento recatevi nelle impostazioni>Aggiornamento e sicurezza>Windows Update.

Google Maps su Windows 10 Mobile? Possibile grazie ad un’app di terze parti : Google non ha rilasciato alcuna sua app ufficiale quando Windows Phone era il terzo OS al mondo e in alcuni paesi come l’Italia addirittura il secondo superando IOS, figuriamoci adesso dove il market share è allo 0%. La non presenza sul Microsoft Store di alcune app importanti relativi a servizi Google come Youtube, Gmail o Drive ha avuto un ruolo fondamentale nel fallimento della piattaforma mobile di Microsoft. Fortunatamente, la ...

Skype si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile con alcuni miglioramenti : La UWP ufficiale di Skype si è aggiornata di recente per tutti gli utenti non iscritti al programma Insider di Windows 10 e Windows 10 Mobile. La nuova versione, numerata 12.13.257, non introduce alcuna novità su smartphone, mentre su PC abbiamo qualche miglioramento: Le immagini nelle raccolte sono adesso visualizzate per esteso. Le reazioni alle immagini sono state rimosse. Le icone dei profili all’interno delle chat sono state ...

Cortana perde il riconoscimento musicale su Windows 10 e Windows 10 Mobile : In seguito all’abbandono di Groove Music Pass in favore di Spotify, molti progetti di Microsoft sono cambiati. Cortana, il famoso assistente vocale di Redmond, ad esempio, sta per perdere una sua importante funzionalità. Cortana è nato come un AI avanzato, con la capacità di interagire totalmente con le nostre applicazioni e di eseguire comandi attraverso la nostra voce. Proprio quest’integrazione ha reso possibile ...

Shazam : download dell’app per Windows 10 Mobile : Shazam è pronta al rilascio di una nuova applicazione universale dedicata a Windows 10. In attesa del suo rilascio sul Microsoft Store, ecco l’appx. Il team del servizio di riconoscimento musicale sembrerebbe aver deciso di creare una nuova applicazione per Windows 10 Mobile. Questa non è ancora nel Microsoft Store, ma siamo già riusciti a testarla su Mobile grazie al file rilasciato dai colleghi di Surface-Phone.it. Ecco la guida da ...

Esclusiva! Come scaricare e installare Shazam su Windows 10 Mobile : Microsoft ha dismesso il riconoscimento musicale di Cortana e l’app ufficiale di Shazam, società acquistata tra l’altro di recente da Apple, non è più scaricabile dal Microsoft Store. Ma non temete cari utenti Windows 10 Mobile, forse non è ancora tutto perduto. Siamo riusciti infatti a scovare il file appx di Shazam (l’equivalente dell’apk di Android) e potete utilizzarlo per installare comodamente l’applicazione. ...

Cortana : Microsoft dismette il riconoscimento musicale su Windows 10 e Windows 10 Mobile : Con la morte di Groove Musica e di tutti i servizi correlati, Microsoft dismette inaspettatamente a partire da oggi una delle funzionalità più comode e utilizzate di Cortana. Ci riferiamo, purtroppo, al riconoscimento musicale, implementato in praticamente tutti gli assistenti vocali e molto utile per conoscere istantaneamente il nome del brano che si sta ascoltando. Provando infatti adesso ad attivare il riconoscimento, qualunque sia la ...

Windows Mobile è morto secondo NetMarketShare! : Ormai la canzone la conosciamo un pò tutti: Windows Mobile è destinato a morire. Se alcuni di voi potessero pensare che il market share di Windows 10 Mobile fosse superiore a quello di Windows Phone, sta commettendo un grosso errore! Stando infatti a quanto riportato da NetMarketShare, il market share di Windows Mobile è praticamente pari allo 0%, mentre quello del suo predecessore Windows Phone resta “attivo” tra lo 0.15% degli ...

Microsoft sbatte in faccia ai fan la cruda verità su Windows 10 Mobile : Le speranze per Windows 10 Mobile, tutti i sogni di gloria, sono morti col rilascio ufficiale di Feature 2 per i pochi Lumia della serie x50 rimasti in circolazione. Da quel momento, gli aggiornamenti da parte degli sviluppatori sono diminuiti drasticamente, non c’è stata più nessuna build nè Fast nè Slow, non c’è stata alcuna notizia relativa al futuro di questo OS. Ma i fan che ci credono ci sono ancora. Il ricordo di Project ...

Lo smartphone Windows 10 Mobile - WileyFox Pro - disponibile su Amazon UK dal 4 Dicembre : Lo smartphone inglese con Windows 10 Mobile, WileyFox Pro, approda su Amazon UK e sarà disponibile dal 4 Dicembre. Ecco ciò che c’è da sapere. Il mercato dei sistemi operativi per smartphone va sempre verso un duopolio. Se da una parte vediamo tante case, quali Huawei e Samsung, offrire il loro pieno supporto ad Android, dall’altro troviamo Apple in una corsa solitaria per il suo sistema operativo iOS. Fino a poco tempo fa si ...

GetMeBro! si aggiorna alla versione 3.0.0 su Android - iOS e Windows 10 Mobile : GetMeBro! si aggiorna alla versione 3.0.0 su Android, iOS e Windows 10 Mobile introducento un gran numero di novità. Ecco tutti i dettagli! GetMeBro! è un videogioco dedicato agli smartphone di genere Endless Runner che fa del suo punto di forza lo stile cupo ed i disegni molto caratteristici. Questo, rilasciato ormai da mesi per tutte le piattaforme Mobile, compreso Windows 10 Mobile, giunge adesso ad un nuovo traguardo: il major update ...

Unigram arriva alla build 0.10.849 su Windows 10 e Windows 10 Mobile : Unigram, noto client di terze parti di Telegram disponibile per Windows 10 e Windows 10 Mobile, si è recentemente aggiornato alla build 0.10.849 introducendo diverse novità. L’impegno degli sviluppatori di Unigram è incredibile. A distanza di poche ore dal rilascio ufficiale della versione 4.5.0 di Telegram, loro hanno già compilato tutte le API e rilasciato la loro applicazione completa di tutte le funzionalità. Fra le API di ...

Windows 10 Mobile si aggiorna alla build 15254.12 : Windows 10 Mobile riceve un nuovo aggiornamento cumulativo che lo porta alla build numerata 15240.12. Ecco tutti i dettagli. Seppur sia in coma profondo, Microsoft continua a rilasciargli ancora qualche piccolo aggiornamento. Windows 10 Mobile non riceverà più nessuna novità di spessore, ma continuerà a rappresentare una sicurezza per i suoi pochi utenti rimasti. A testimonianza di ciò, la multinazionale di Redmond decide di rilasciare una nuova ...