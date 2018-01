Whatsapp e la rivoluzione del 2018 | entro fine gennaio importanti cambiamenti

: - Tecno__Android : - MrKountsby : Suppongo che, coloro che stanno pontificando sulla neo "rivoluzione" dei #sacchetti, siano gli stessi che si lament… - Roby88kr : Rivoluzione social come quando volevano farci pagare WhatsApp #sacchettibiodegradabili - RGrillandi : Capodanno, è #Whatsapp, fare la rivoluzione perchè per 1 ora un pfrogramma gratuito non va mi sembra ASSURDO… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 6 gennaio 2018) #cambia ancora:ilsono previste molte e rivoluzionarie novita' tra cui l'arrivo di 'note video', la condivisione di 'storie' come veri e propri 'stati', ed anche nuove caratteristiche per i gruppi che consisterebbero nel permettere all'amministratore di silenziare per un periodo di tempo limitato un membro del gruppo e di nominare altri amministratori. Ma quali sono i dettagli? La novita' deldelle 'note video' Ilè arrivato eha in serbo molte idee per stupire ancora e sempre di più gli utenti. Alcuni aggiornamenti saranno addirittura disponibili, anche se solo per pochi utenti. Se l'applicazione più usata al mondo constatera' che le novita' vanno a buonprimavera chiunque possieda un account sull'#App potra' notare i. Ma esattamente quali sono? Come riporta il quotidiano 'La Stampa', sono in ...