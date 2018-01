Vonn | ' Alle Olimpiadi dimostrerò chi sono Battere Stenmark sarebbe un sogno'

Sci alpino - Lindsey Vonn : “Alle Olimpiadi dimostrerò chi sono. Battere Stenmark un sogno”. Su Shiffrin - Goggia - Trump e i figli… : Lindsey Vonn si sta allenando in Italia ed è pronto per tornare in gara dopo un periodo di assenza. A un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, dove punterà a vincere almeno un oro tra discesa libera e SuperG, la fuoriclasse statunitense ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. E parte proprio dalla rassegna a cinque cerchi: “Quattro anni fa ero infortunata: PyeongChang sarà un rientro atteso. Ho lavorato ...

Sci alpino - Lindsey Vonn : “È stato bello potersi allenare con l’Italia. Tornerò sicuramente!” : Lindsey Vonn ha iniziato il 2018 in Italia, allenandosi insieme alla squadra di velocità italiana sulla pista “La VolatA”, sul Passo San Pellegrino. “È la prima volta che mi alleno sulla La VolatA, una pista completa e impegnativa, anche se oggi ho fatto solo pochi giri“, ha dichiarato l’americana, parole riportata da La Gazzetta dello Sport. “Ringrazio il team Italia per l’ospitalità nel tracciato. È ...

E Lindsey Vonn si allena con la nazionale maschile itailana : Non è la sfida in gara con i rivali uomini che dice da tempo di voler fare, ma Lindsey Vonn, fino al 7 gennaio, è in pista con gli uomini. La star dello sci alpino femminile si allena in questi giorni al passo San Pellegrino con gli azzurri Christof Innerhofer, Dominik Paris, Peter Fill e Werner Heel, la squadra della velocità. Non è nemmeno una novità visto che la Vonn si allena regolarmente con gli uomini da alcuni anni. La novità è che lo ...

Sci alpino - Lindsey Vonn torna in pista! Allenamenti al San Pellegrino con l’Italia maschile di Paris e Fill : La Coppa del Mondo 2018 di sci alpino non sta riservando molto spazio alle discipline veloci per quanto riguarda le ragazze che così devono mantenersi in forma attraverso gli Allenamenti. Tra loro anche la grande stella Lindsey Vonn che, nonostante i problemi fisici, ha deciso di rimettersi prontamente in pista per arrivare nel miglior modo possibile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La statunitense sarà in azione sul Passo San ...

LIVE Sci alpino - SuperG 2 Val d’Isere in DIRETTA : partenza spostata alle 10.45 - Vonn non parte! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Si torna nuovamente in pista sulle nevi francesi dopo la gara disputata ieri e vinta da Lindsey Vonn davanti a Sofia Goggia. Tutto pronto per il replay in terra transalpina ed è ancora il fenomeno statunitense la grande favorita della vigilia ma l’Italia si affida naturalmente alla bergamasca con ...

SuperG Val d'Isère : Sofia Goggia seconda alle spalle della super Vonn : Roma, 16 dic. (askanews) Sofia Goggia ritrova il podio nel superG di Val d'Isère, recupero di quello cancellato a St. Moritz. Dopo un inizio di stagione nel quale la bergamasca stava cercando le ...