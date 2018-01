Volley | l’Italia si qualifica agli Europei U18 2018! Gli azzurrini stritolano la

Volley femminile - l’Italia si qualifica agli Europei U17 2017! Battuta la Polonia - show di Omoruyi e Bolzonetti : L’Italia si è qualificata agli Europei U17 2018 di Volley femminile che si disputeranno ad aprile in Bulgaria. Le azzurrine hanno sconfitto la Polonia per 3-1 (25-13; 23-25; 25-14; 25-10) nel decisivo match del torneo di qualificazione che si è disputato a Bassano del Grappa (Vicenza). Davanti a 1400 spettatori, le ragazze di coach Fanni (Mencarelli è impegnato con Busto Arsizio) hanno sciorinato una grande prestazione di squadra a muro ...

Volley - Mondiali 2018 : il tabellone e il possibile cammino dell’Italia. Torneranno Zaytsev e Juantorena : Sale la febbre per i Mondiali 2018 di Volley maschile che si svolgeranno nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. L’Italia si presenterà particolarmente ambiziosa e punta a ottenere un risultato importante di fronte al proprio pubblico. Chicco Blengini sta già pensando alla formazione da schierare e quasi certamente potremo contare sui ritorni di Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena: lo Zar dovrebbe addirittura tornare opposto mentre la Pantera ...

Volley femminile - Qualificazione Europei U17 2018 – L’Italia si sbarazza della Croazia : sfida alla Polonia per il pass : L’Italia non conosce ostacoli nel torneo di Qualificazione agli Europei U17 2018 di Volley femminile. A Bassano del Grappa (Vicenza) le azzurrine hanno surclassato la Croazia per 3-0 (25-20; 25-17; 25-19) e ora sono davvero a un passo dalla rassegna continentale: si deciderà tutto nel match in programma domani contro la Polonia che nel pomeriggio si è sbarazzata dell’Austria. Le ragazze di coach Fanni (che sostituisce Mencarelli in ...

Volley - Qualificazione Europei U18 2018 – L’Italia travolge la Svizzera - si decide tutto contro la Finlandia. Stefani sugli scudi : L’Italia prosegue nel migliore dei modi il torneo di Qualificazione agli Europei U18 2018 di Volley maschile. A Martina Franca (Taranto) gli azzurrini hanno sconfitto la Svizzera con un netto 3-0 (25-17; 25-15; 25-19) e ora sono davvero vicini a strappare il pass per la rassegna continentale di categoria: si deciderà tutto nello scontro diretto di domani contro l’abbordabile Finlandia che oggi pomeriggio ha avuto la meglio sulla ...

Volley - Qualificazioni Europei U18 2018 – L’Italia parte col botto : Danimarca asfaltata 3-0 - Stefani top scorer : L’Italia inizia nel migliore dei modi il torneo di qualificazione agli Europei U18 di Volley maschile. A Martina Franca (Taranto) gli azzurrini hanno sconfitto la Danimarca con un comodo 3-0 (25-17; 25-13; 25-12): tutto davvero troppo facile per i ragazzi di coach Fanizza che si sono messi in luce con muro (9) e serviziO (11 aces). Da annotare le prestazioni importanti dell’opposto Tommaso Stefani (16 punti, 4 muri), doppia cifra ...

Volley femminile - Qualificazioni Europei U17 2018 – Le convocate dell’Italia : Nwakalor guida le azzurre a Bassano : Marco Mencarelli, CT della Nazionale Italiana U17 di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per il torneo di qualificazione agli Europei di categoria che si svolgeranno questa primavera in Bulgaria. Le azzurre dovranno vincere il proprio girone, in cui figurano le abbordabili Austria, Croazia e Polonia, per staccare il pass per la rassegna continentale. Queste le azzurrine che scenderanno in campo a Bassano del Grappa (Vicenza) dal 4 al 6 ...

Volley femminile - tutte le partite dell’Italia nel 2018 : tra Mondiali e la nuova Nations League. Calendario - date - programma : Il 2018 sarà un anno decisamente ricco per la Nazionale femminile di Volley maschile. Le azzurre vorranno infatti essere assoluti protagonisti ai Mondiali in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Prima della rassegna iridata, obiettivo assolutamente da non fallire, ci sarà però anche la nuova Nations League che da quest’anno sostituisce il vecchio Grand Prix: in programma addirittura 5 “weekend” di gara (ATTENZIONE: si gioca ...

Volley - Qualificazioni Europei U18 2018 – I convocati dell’Italia : azzurri in Puglia nel weekend : Vincenzo Fanizza, CT della Nazionale Italiana U18 di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per il torneo di Qualificazioni agli Europei di categoria. L’Italia affronterà nell’ordine Danimarca, Svizzera e Finlandia: soltanto la vincitrice del girone staccherà direttamente il pass per la rassegna continentale. Questi i dodici azzurri che scenderanno in campo a Martina Franca (Taranto) dal 4 al 6 gennaio. Giulio Magalini ...

Volley - Mondiali 2018 – Svelate le possibili avversarie dell’Italia nella seconda fase. Tutti gli abbinamenti : rischio Brasile - USA - Russia e Francia! : Sono stati specificati i dettagli mancanti sulla formula dei Mondiali 2018 di Volley maschile che si svolgeranno in Italia e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Durante il sorteggio, che si è svolto a Firenze a fine novembre, non erano infatti stati svelati gli abbinamenti per la seconda fase a gironi. Diamo un’occhiata dunque a quello che sarà il cammino dell’Italia. La nostra Nazionale è stata inserita nella Pool A con Argentina, ...

Volley - Mondiali 2018 – Svelate le possibili avversarie dell’Italia nella seconda fase. Tutti gli abbinamenti : rischio Brasile - USA - Russia e Francia! : Sono stati specificati i dettagli mancanti sulla formula dei Mondiali 2018 di Volley maschile che si svolgeranno in Italia e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Durante il sorteggio che si è svolto a Firenze a fine novembre non erano infatti stati svelati gli abbinamenti per la seconda fase a gironi. Diamo un’occhiata dunque a quello che sarà il cammino dell’Italia. La nostra Nazionale è stata inserita nella Pool A con Argentina, ...

Volley - Mondiali 2018 – L’Italia esordirà contro il Giappone a Roma! I primi dettagli sul calendario : data - programma - orari : L’Italia esordirà contro il Giappone ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Gli azzurri affronteranno i nipponici al Foro Italico di Roma nella giornata di domenica 9 settembre. Questa è la prima conferma che arriva dalla FIVB sul calendario della prossima rassegna iridata che nella sua completezza deve essere ancora redatto. Dunque è stata la scelta la formazione del Sol Levante per il match d’apertura del Mondiale (a Varna si ...

Volley - Enrico Cester giocherà a beach? Il reparto centrali e l’Italia per i Mondiali : tutti i possibili nomi : Enrico Cester calcherà davvero la sabbia e parteciperà al prossimo World Tour in coppia con Adrian Carambula? La notizia di ieri ha scosso il mondo del Volley in generale: il centrale di Civitanova sarà il nuovo compagno del beacher per partecipare al massimo circuito internazionale ma la Lube si è subito opposta affermando che il giocatore ha due anni di contratto e non concederà il nullaosta per disputare la stagione estiva. Vedremo nelle ...

Beach Volley - l’Italia verso il 2018 : tra conferme e nuove coppie. Serve allargare la competitività ai massimi livelli : Il 2018 è dietro l’angolo e la “nuova” Italia del Beach volley sta prendendo forma sia in campo maschile che tra le donne. Tante le novità, con qualche certezza e molte incognite soprattutto a livello femminile. MASCHILE. Una sola grande certezza: Paolo Nicolai e Daniele Lupo. Saranno loro a cercare di portare in alto l’Italia nel circuito mondiale, cercando di confermare quanto di buono mostrato nelle ultime due stagioni (argento olimpico, due ...

Volley femminile - All Star Game 2017 – L’Italia batte il Resto del Mondo - che show prima di Natale : Serata spettacolare al PalaNorda di Bergamo per l’All Star Game 2017 di Volley femminile: tribune gremite per il classico show che mette al confronto alcune delle grandi campionesse del nostro campionato. Musica, spettacolo e il clou della serata con il match amichevole tra Italia e Resto del Mondo, due rappresentative che comprendono alcune delle migliori giocatrici della Serie A1. A vincere è stata la squadra guidata dal CT Davide ...