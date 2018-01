Volley | Leon arriva a Perugia? Vicini al giocatore più forte del Mondo Gino Sirci | “Ha

Volley : Zaytsev e Cesarini festeggiano l'arrivo di Sienna e Leonardo : PERUGIA- Doppia festa in casa Sir Safety Conad Perugia ! Nella tarda mattinata di oggi sono infatti venuti alla luce Sienna Zaytsev , secondogenita dello schiacciatore bianconero, e Leonardo Cesarini, ...

Legnano Don Colleoni/ Streaming video e diretta Rai.tv : orario e risultato live (Volley torneo Mimmo Fusco) : diretta Legnano Don Colleoni: Streaming video Rai.tv, orario e risultato live della prima semifinale del torneo Mimmo Fusco, kermesse di volley femminile di stanza a Busto Arsizio(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 13:50:00 GMT)

Volley - Osmany Juantorena vs Wilfredo Leon. Chi è il giocatore più forte del mondo? La sfida cubana tra Italia e Polonia - ma la differenza d’età… : La sfida tra Osmany Juantorena e Wilfredo Leon è stato uno dei temi caldi della Finale del Mondiale per Club 2017 di Volley maschile. Entrambi cubani di nascita ma ora approdati in altri lidi: la Pantera è uno dei pilastri della nostra Nazionale che ha condotto verso l’argento alle Olimpiadi di Rio 2016, il Re Leone potrà vestire la casacca della Polonia ma solo a partire dal 2019. Il match tra Zenit Kazan e Civitanova (vinto dalla ...

Volley - Mondiale per Club 2017 – Civitanova crolla sotto i colpi di Leon - Zenit Kazan Campione del Mondo : Non c’è stato niente da fare per una coriacea Civitanova, che ci ha provato ma che alla lunga ha dovuto cedere allo strapotere dello Zenit Kazan nella Finale del Mondiale per Club 2017 di Volley maschile. La corazzata russa, vincitrice delle ultime tre Champions League, si è imposta per 3-0 (27-25; 25-22; 25-22) e ha così conquistato il suo primo titolo iridato dopo aver perso gli ultimi due atti conclusivi contro il Sada Cruzeiro. La ...