Volley | A2 Maschile | Grottazzolina doma Aversa solo al quinto set

Volley : Qualificazioni Europee - l' U.18 Maschile supera anche Svizzera : MARTINA FRANCA (TARANTO) -Secondo successo azzurro nel torneo di qualificazione ai C ampionati Europei maschili Under18 in corso di svolgimento a Martina Franca . La nazionale di Fanizza ha battuto ...

Volley : A2 Maschile - si gioca la 9a di ritorno : ROMA -Turni a ripetizione anche per la Serie A2 UnipolSai che fra domani e domenica consumerà il 9° turno di ritorno in entrambi i Gironi. Nel Girone Bianco la Ceramica Scarabeo GCF Roma potrà ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu : Tuscania ko - Bergamo vola in testa : ROMA- Svolta al vertice del Girone Blu di A2 Maschile che ha visto la capolista Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania sconfitta in casa dalla Centrale del Latte McDonald's Brescia. Della caduta dei ...

Volley : A2 Maschile - Girone Bianco : Roma e Santa Croce procedono a braccetto : Roma- La coppia di testa Ceramica Scarabeo GCF Roma e Kemas Lamipel Santa Croce vincono entrambe nell' 8a giornata di ritorno e restano appaiate al vertice del Girone Bianco quando mancano ormai solo ...

Volley : A2 Maschile - l'8a giornata si gioca domani sera : ROMA- Senza sosta verso la conclusione della Regual Season della Serie A2 Maschile che scende in campo domani, mercoledì 3 gennaio, per l'8a giornata di ritorno. In entrambi i gironi si va in campo ...

Volley : A2 Maschile - Spoleto cambia : Monti in panchina - Raic in attacco : Spoleto (PERUGIA)- Per continuare a sperare di entrare nello stretto novero di formazioni che giocheranno per conquistare la Superlega la Monini Spoleto , reduce dalla sconfitta di Bergamo di sabato ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu : Tuscania insiste - Bergamo non molla : ROMA- Maury's Italiana Assicurazioni Tuscania e Caloni Bergamo continuano il duello a distanza per la leadership del raggruppamento che vede le due squadre separate da due soli punti in classifica, ...

RISULTATI Volley Maschile / Classifica aggiornata e diretta live score : tutti i verdetti! (14^ giornata) : RISULTATI VOLLEY MASCHILE: classfica aggiornata e diretta live score delle partite della 14^ giornata della Serie A1. Si comincia con Milano-Trento alle ore 16.30.(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 20:13:00 GMT)

Volley : A2 Maschile - in campo domani sera per l'ultima del 2017 : ROMA- domani sera alle 20.30 si gioca la 7a giornata di ritorno. Nel pomeriggio sono in calendario due anticipi uno alle 16.00, Materdomini.it- Santa Croce , e uno alle 18.00, Massa -Grottazzolina, ...

Volley Maschile : Gi Group Team Monza non passa a Trento : LA CRONACA IN BREVE PRIMO SET Plotnytskyi, Finger e Dzavoronok trascinano il Gi Group Team sul 7-4 e Lorenzetti chiama time-out. Alla ripresa del gioco Vettori accorcia le distanze per la Diatec con ...

Volley : A2 Maschile - Girone Bianco : Santa Croce sempre più leader : ROMA - Nel giorno di Santo Stefano si conferma in vetta alla classifica del Girone Bianco la Kemas Lamipel Santa Croce che supera con grande brillantezza il difficile ostacolo costituito dal derby con ...

Volley : A2 Maschile - Girone Bianco : Santa Croce vince il derby ed allunga : ROMA -Boxing Day che vede protagonista la Kemas Lamipel Santa Croce capace di vincere il derby con l'Emma Villas Siena davanti al pubblico di casa grazie alla bella prova di tutta la squadra ...