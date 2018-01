Video Fiorentina Inter 1-1 | highlights e gol Icardi contento a metà Serie A 20^

Video / Fiorentina Inter (1-1) : highlights e gol. La gioia di Simeone (Serie A 20^ giornata) : VIDEO Fiorentina Inter (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita giocata al Franchi e valida nella 20^ giornata del campionato della Serie A. (Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 10:25:00 GMT)

SPALLETTI - LITE DOPO FIORENTINA INTER/ Video - “anche mia mamma di 80 anni sa che manca un centrale...” : L'ira di SPALLETTI DOPO FIORENTINA-INTER: "Lo sa anche mia mamma di 80 anni che ci manca un centrale..." Il tecnico nerazzurro afferma di non voler cercare arbitri dal calciomercato(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 00:40:00 GMT)

Video gol Fiorentina – Inter 1 – 1 - highlights e tabellino - 20° giornata Serie A 05/01/2018 : Risultato Finale Fiorentina – Inter 1 – 1, Icardi, Simeone : Cronaca e Video Gol, 20^ giornata Serie A 05 Gennaio 2018. L’Inter viene da un buon pareggio ottenuto in casa con la Lazio, dopo la Serie di due sconfitte consecutive, contro Udinese e Sassuolo. La Fiorentina viene da un ottimo pareggio, anche se avrebbe meritato di più, in casa con il Milan. La partita si mostra subito su ritmi godibili, con le due squadre alla ...

Fiorentina-Inter 1-1 pagelle - voti e highlights 20^ giornata : botta e risposta tra Icardi e Simeone (Video) : Fiorentina-Inter 1-1 pagelle, voti e highlights 20^ giornata: botta e risposta tra Icardi e Simeone (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina-Inter – Finisce in parità, 1- 1, il secondo anticipo della 20° giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Al gol di Icardi ad inizio ripresa risponde nei minuti di recupero la prodezza di Simeone. ...

Chi se non lui : Icardi sblocca l’Inter e il match con la Fiorentina [Video] : Fiorentina e Inter sono in campo per il secondo anticipo della 20^ giornata di Serie A. I nerazzurri hanno sbloccato il match ad inizio ripresa con il solito Mauro Icardi. L’attaccate argentino ci ha provato prma di testa poi sulla ribattuta di Sportiello ha infilato la palla in rete con un tap-in vincente. Per il capitano nerazzurro si tratta del 18° goal in campionato. #Icardi! #Inter in vantaggio! #FiorentinaInter 0-1 ...

LIVE Fiorentina-Inter 0-0 : streaming - diretta tv - highlights Video : Serie A, primo posticipo serale della ventesima giornata di campionato e prima del girone di ritorno. Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze la Fiorentina ospita l'#Inter. Partita importantissima per entrambe le formazioni che hanno bisogno di punti per non perdere posizioni in classifica. I viola arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio per 1-1 con il Milan [Video], i nerazzurri dopo il pareggio a reti bianche con la Lazio [Video]. E' la ...

