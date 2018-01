Verona | donna uccisa e fatta a pezzi nell' uliveto | fermati due albanesi Si

Donna a pezzi a Verona : fermati due albanesi : Svolta nel delitto di Valeggio sul Mincio: due fermi per la morte di Kadjia Bencheikh, la Donna marocchina di 46 anni uccisa a fatta a pezzi. La vittima conosceva i due sospettati, che frequentavano la vittima, convivente di un loro connazionale.

Verona - risultati dell’autopsia sulla donna fatta a pezzi : “Colpita con forza alla testa” : Verona, risultati dell’autopsia sulla donna fatta a pezzi: “Colpita con forza alla testa” Khadija Bencheikh, la marocchina di 46 anni uccisa e fatta a pezzi in una zona di campagna nel Veronese, è stata colpita più volte alla testa con un corpo contundente che ha provocato lesioni al cervello. È quanto filtra dagli esiti degli […] L'articolo Verona, risultati dell’autopsia sulla donna fatta a pezzi: “Colpita con forza alla testa” sembra ...

Verona - donna fatta a pezzi : colpita alla testa e poi smembrata con una sega. Le indagini : dall’ex marito al compagno : Si chiamava Khadija Bencheikh ed era nata in Marocco nel 1971, la donna il cui cadavere è stato scoperto il 31 dicembre, smembrato in più pezzi, in una zona di campagna a Valeggio sul Mincio, nel Veronese. Il suo nome è stato diffuso idai carabinieri che stanno svolgendo le indagini sul delitto. Dagli esiti degli accertamenti effettuati dall’anatomopatologo a Verona sulla decina di parti del cadavere, la 46enne è stata colpita più volte ...

