Va a fuoco l'Università di Bristol

Un enorme incendio sta divorando il Fry Building dove ha sede la facoltà di Matematica dell'di,nel Sud Ovest dell'Inghilterra. Nell'edificio erano in corso lavori di ammodernamento e l'inaugurazione era prevista per la primavera. Le immagini sono impressionanti:l'edificio (si presume sia vuoto) è completamente avvolto dalle fiamme che illuminano a giorno la zona. Il fumo sta offuscando Clifton Triangle e Park Street ed è visibile in tutta la città. Chiuse le strade della zona. Evacuati altri palazzi attorno.(Di sabato 6 gennaio 2018)