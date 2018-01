Utomik | servizio di streaming di videogiochi | debutterà a inizio 2018 con quasi 700 giochi

: #Il servizio di streaming per videogiochi Utomik verrà lanciato questanno #Il #servizio #di #streaming #per ... - zazoomblog : #Il servizio di streaming per videogiochi Utomik verrà lanciato questanno #Il #servizio #di #streaming #per ... - GameReactorIT : Il servizio di streaming per videogiochi Utomik verrà lanciato quest'anno -

Leggi la notizia su spaziogames

(Di sabato 6 gennaio 2018) Ilfunzionerà mediante il pagamento di un canone fisso, che consentirà di eseguire e giocare ingli oltre 670inclusi. In alternativa, in caso la vostra banda non sia ...