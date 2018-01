Usa | mamma fa retromarcia davanti a casa e uccide il figlio di un anno

MAMMA A 56 ANNI SENZA FECONDAZIONE ASSISTITA/ Treviso - parto naturale : credeva di essere in menopaUsa : Incinta a 56 ANNI: è quanto accaduto a una donna di Treviso che di recente ha partorito in modo naturale per la terza volta e SENZA alcun ricorso alla procreazione ASSISTITA(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 20:33:00 GMT)

"A San Silvestro non lavoro"/ SUsa - mamma di due bimbi trasferita a 100 km da casa - punizione dell’azienda? : "A San Silvestro non lavoro": la decisione di una mamma di Susa in base a quanto previsto dal suo contratto non sarebbe piaciuta all'azienda. Allontanata per punizione?(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 17:45:00 GMT)

Usa - mamma denuncia : “Mia figlia trascinata fuori dal letto e aggredita da un procione” : Usa, mamma denuncia: “Mia figlia trascinata fuori dal letto e aggredita da un procione” I genitori hanno raccontato che la bimba è stata aggredita mentre stava dormendo nella loro casa a Philadelphia. La mamma l’ha trovata distesa sul pavimento e ricoperta di sangue.Continua a leggere I genitori hanno raccontato che la bimba è stata aggredita […] L'articolo Usa, mamma denuncia: “Mia figlia trascinata fuori dal letto e aggredita da un ...

Denuncia a RagUsa di una mamma consigliera : Nicita: Ho portato i miei figli in aula durante i lavori del Consiglio comunale di Ragusa e mi hanno impedito di esercitare la mia funzione.

Bimba uccisa incidente accUsati anche papà e mamma : Bimba uccisa incidente: i genitori accusati di omicidio colposo. Bimba uccisa incidente: accusati in tre Saranno probabilmente in tre a rispondere della morte della piccola Aurora Sigi, uccisa nel ...

'Se tua mamma lo scopre sono rovinato' : così un allenatore di pallavolo abUsava di una minorenne : Voglio fare qualcosa per migliorare il mondo dello sport, devo trovare un perché a questa brutta storia capitata alla mia figliola. Quello che è successo a noi non deve accadere a nessun'altra ...

La mamma della 17enne stuprata vedrà il prete che l'accUsa : Sul suo profilo facebook del prete parole di fuoco per commentare la vicenda di una ragazzina di diciassette anni che aveva denunciato uno stupro al termine di una sera durante la quale aveva bevuto parecchio, per poi allontanarsi con un giovane di origini maghrebine."Mi spiace ma... Se nuoti nella vasca dei piranha non puoi lamentarti se quando esci ti manca un arto... cioè... A me sembra di sognare!! Ma dovrei provare pietà? No!! ...