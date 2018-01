Uomini e Donne news | Alex geloso di Alessandro? Lo sfogo dell’ex tronista

Uomini e Donne - Clarissa Marchese foto ritoccate? Parla l’ex tronista : Clarissa Marchese accusata di ritoccare le foto che posta sui social: l’ammissione dell’ex tronista di Uomini e Donne Clarissa Marchese dopo l’esperienza fatta a Uomini e Donne continua oggi a lavorare molto come modella, grazie anche alla sua presenza sui social. Su Instragram l’ex tronista è molto seguita ma, come spesso accade ai volti noti […] L'articolo Uomini e Donne, Clarissa Marchese foto ritoccate? Parla ...

Sabrina Ghio/ Nuovo amore per l'ex tronista di Uomini e Donne? La dedica speciale sui social : Sabrina Ghio, dopo aver ricevuto il no da Nicolò Raniolo, ha trovato un Nuovo amore? Dal Messico, dove si è concessa una vacanza, scoppia il gossip sull'ex tronista di Uomini e Donne.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 16:35:00 GMT)

Rama Lila Giustini è incinta/ Uomini e Donne - lei e Sharon Bergonzi unite anche in questo : Rama Lila Giustini è incinta! Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice, che fu la scelta di Jonas Berami, in dolce attesa: arriva l'annuncio su Instagram!(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 11:15:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e donne - Gemma lascia il programma dopo l'addio di Giorgio? Video : #Gemma Galgani dopo i tanti colpi di scena di queste ultime settimane potrebbe valutare la decisione di abbandonare definitivamente Uomini e donne [Video]? Un'ipotesi che diventa sempre più insistente soprattutto dopo che la Galgani nel corso delle ultime puntate del trono over ha dovuto incassare un nuovo cocente rifiuto da parte del cavaliere toscano Giorgio Manetti, che come ben saprete ha detto esplicitamente alla dama di non voler ricucire ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Barbara De Santi diventa conduttrice su Sky! (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. Barbara De Santi diventa conduttrice! L'ex dama condurrà un programma tutto suo su Sky: tutti i dettagli.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - dall’otto gennaio ritorna il programma di Maria De Filippi : Il noto talk show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ritorna lunedì 8 gennaio alle 14.45 su Canale 5 con tante sorprese.

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Paolo Crivellin non ha scelto e fa una proposta-choc! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Paolo Crivelli non ha scelto: il tronista fa una proposta "indecente" ad Angela Caloisi e Marianna Acierno!(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 5 gennaio 2018 : Sara incontra Lorenzo - Nicolò bacia sia Marta che Virginia! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 5 gennaio 2018: Paolo passerà dei momenti con Angela e Marianna! Sara litiga con Lorenzo! Anticipazioni Uomini e Donne: Sara inveisce contro Lorenzo! Mariano mette a dura prova le sue corteggiatrici! Paolo lancia una proposta ad Angela e Marianna! Il bacio passionale che Nicolò ha dato a Virginia provoca sconcerto in Marta! Arrivano news golosissime dalle nuove Anticipazioni Uomini e ...

Uomini e Donne - nuove corteggiatrici : torna l’ex di Monte e non solo : Uomini e Donne, le nuove corteggiatrici: Jessica Cerniglia, Alessandra Costa e Karin Bonucci Nella nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne sono arrivate le corteggiatrici per l’appuntamento al buio. Mariano Catanzaro ha visto così scendere delle bellissime Donne solo per lui, in ogni caso alcune si sono dichiarate anche per Nicolò Brigante. Tra […] L'articolo Uomini e Donne, nuove corteggiatrici: torna l’ex di ...

Uomini e Donne anticipazioni - salta di nuovo la scelta di Paolo : la soluzione proposta : Uomini e Donne anticipazioni: Paolo Crivellin ha scelto? La proposta alle corteggiatrici durante la registrazione del Trono Classico Oggi, venerdì 5 gennaio, è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Tanti quelli curiosi di sapere come le cose sarebbero andate dopo la mancata scelta di Paolo Crivellin della scorsa settimana. Quali sono […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, salta di nuovo la scelta di ...