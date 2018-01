UNA VITA | anticipazioni puntata di lunedì 8 e martedì 9 gennaio 2018

: RT @TheSfigatto: Hai una sola vita. Quindi: • ti manca qualcuno: chiamalo • vuoi incontrare qualcuno: chiediglielo • vuoi essere capito: s… - _dreamsign : RT @TheSfigatto: Hai una sola vita. Quindi: • ti manca qualcuno: chiamalo • vuoi incontrare qualcuno: chiediglielo • vuoi essere capito: s… - Therealsimess : Esiste una forma di vita più bassa? - sayaka_kamijo : RT @TheSfigatto: Hai una sola vita. Quindi: • ti manca qualcuno: chiamalo • vuoi incontrare qualcuno: chiediglielo • vuoi essere capito: s… - Maia1967 : RT @antoniospadaro: Siamo chiamati a seguire l’esempio dei Magi: essere premurosi nella ricerca, pronti a scomodarci per incontrare Gesù ne… - CoachDonne : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

Leggi la notizia su tvsoap

(Di sabato 6 gennaio 2018)402 della telenovela Una, in onda8 e: Tutti sono in ansia per la scomparsa di Guadalupe. Pablo dice a Martin che, per lui, la madre è rientrata al villaggio e così intende cercarla per convincerla a tornare. Fernando Mondragon promette a Teresa che farà il possibile presso il giudice Márquez perché Cayetana non venga rinchiusa in manicomio. Alla fine il giudice annuncia la sua decisione: la Sotelo Ruz potrà ritornare a casa, ma sotto la responsabilità di Teresa. Quando giunge a casa, tuttavia, Cayetana appare completamente fuori controllo e non comprende il motivo per cui Carlota e German non siano là ad accoglierla. Trini chiede a Ramon di mandare via Huertas, ma lui si rifiuta di licenziarla non essendoci dei veri motivi. Celia chiede a Trini di comportarsi con Huertas in modo normale, al fine di ere i pettegolezzi. Martin ...