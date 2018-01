Un leaker rivela le esclusive Xbox attualmente in sviluppo

Leggi la notizia su surface-phone

(Di sabato 6 gennaio 2018) Klobrille è un utente del forum Resetera che solitamente si èto sempre affidabile fornendo informazioni che si sono avverate realmente. Questo, che a detta sua è capace persino di accedere ai file interni diLive, ha confermato che Microsoft sarebbe molto interessata alla produzione di titoli esclusivi particolarmente assenti durante questo periodo.infatti sarebbero in fase disvariati giochi e Klobrille, con un indovinello curioso, ci dice quali sono: Un nuovo capitolo di Fable, conosciuto con il nome in codice “Wisdom”. Un nuovo capitolo di Perfect Dark in terza persona. Forza Horizon 4 che sarà ambientato in Giappone. Age of Empires 4, al momento esclusiva per PC Windows 10, sarà disponibile anche suOne Halo 6. Un nuovo capitolo di MechAssault o MechWarrior. L’indovinello è piuttosto facile da decifrare ma ovviamente ...