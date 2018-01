Ultime Notizie Roma del 06-01-2018 ore 12 | 00

Calciomercato Milan/ News - Donnarumma verso Parigi? Raiola incontra il ds ( Ultime notizie) : Calciomercato Milan , ultime notizie legate al mondo rossonero: Mino Raiola ha incontra to il direttore sportivo del Psg, i due potrebbero aver parlato anche di Gianluigi Donnarumma (Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 11:33:00 GMT)

Calciomercato Roma / News - torna l'interesse per Badelj : c'è anche Montella ( Ultime notizie) : Calciomercato Roma , ultime notizie legate al mondo giallorosso: il nome di Milan Badelj torna di attualità a Trigoria, forte concorrenza per il centrocampista croato (c'è anche il Siviglia)(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 11:15:00 GMT)

Ultime Notizie Roma del 06-01-2018 ore 11 : 00 : In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Ultime Notizie Roma del 06-01-2018 ore 11:00 su Roma Daily News.

Calciomercato Juventus / News - il punto su Emre Can. Siamo ai dettagli ( Ultime notizie) : Calciomercato Juventus , ultime notizie legate al club allenato da Allegri: nel mirino dei bianconeri c'è sempre Matteo Darmian, mentre Emre Can tiene banco.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 11:10:00 GMT)

Calciomercato Inter / News - Joao Mario ancora male : il portoghese è un caso ( Ultime notizie) : Calciomercato Inter , ultime notizie legate al mondo nerazzurro: emergenza totale in difesa. Si avvicina Deulofeu, mentre Joao Mario è sempre più un caso.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 11:06:00 GMT)

Ultime Notizie Roma del 06-01-2018 ore 10 : 00 : In collaborazione con Agenzia Italia Stampa L'articolo Ultime Notizie Roma del 06-01-2018 ore 10:00 su Roma Daily News.

CALCIOMERCATO ROMA/ News - su Castan ci sono Genoa e Cagliari ( Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA , ultime notizie legate al mondo giallorosso: Leandro Castan è in uscita. Sul difensore giallorosso ci sono Genoa e Cagliari.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 10:09:00 GMT)

CALCIOMERCATO JUVENTUS / News - Darmian è un obiettivo concreto ( Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS , ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: nel mirino dei bianconeri c'è sempre Matteo Darmian , in uscita dal Manchester United.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 10:09:00 GMT)

CALCIOMERCATO NAPOLI / News - Inglese : l'arrivo dipende da Milik e Verdi ( Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI , ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: Roberto Inglese potrebbe approdare in azzurro ma il suo futuro è legato soprattutto al recupero di Milik (Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 10:07:00 GMT)

Ultime Notizie Roma del 06-01-2018 ore 09 : 00 : In collaborazione con Agenzia Italia Stampa Argomenti: Notizie Roma tempo reale ultima ora Roma ultima ora Roma cronaca

CALCIOMERCATO INTER / News - Deulofeu si avvicina - ma in prestito (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: ora è emergenza totale in difesa per Luciano Spalletti che invoca rinforzi. Intanto si avvicina Deulofeu.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 09:42:00 GMT)