Ultime Notizie Roma del 06-01-2018 ore 10 | 00

CALCIOMERCATO ROMA/ News - su Castan ci sono Genoa e Cagliari ( Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA , ultime notizie legate al mondo giallorosso: Leandro Castan è in uscita. Sul difensore giallorosso ci sono Genoa e Cagliari.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 10:09:00 GMT)

CALCIOMERCATO JUVENTUS / News - Darmian è un obiettivo concreto ( Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS , ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: nel mirino dei bianconeri c'è sempre Matteo Darmian , in uscita dal Manchester United.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 10:09:00 GMT)

CALCIOMERCATO NAPOLI / News - Inglese : l'arrivo dipende da Milik e Verdi ( Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI , ultime notizie legate al club allenato da Maurizio Sarri: Roberto Inglese potrebbe approdare in azzurro ma il suo futuro è legato soprattutto al recupero di Milik (Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 10:07:00 GMT)

Ultime Notizie Roma del 06-01-2018 ore 09 : 00 : In collaborazione con Agenzia Italia Stampa Argomenti: Notizie Roma tempo reale ultima ora Roma ultima ora Roma cronaca

CALCIOMERCATO INTER / News - Deulofeu si avvicina - ma in prestito (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al mondo nerazzurro: ora è emergenza totale in difesa per Luciano Spalletti che invoca rinforzi. Intanto si avvicina Deulofeu.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 09:42:00 GMT)