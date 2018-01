Ultime contratto scuola 2018 | novità stipendi | statali avranno meno di 85 euro

Ultime contratto scuola 2018 : novità oggi 3/01 - aumenti stipendi di € 130/140? Video : Si continua a trattare sugli aumenti degli stipendi dei docenti e del personale della #scuola con il rinnovo del contratto degli statali del 2018. Novita' arrivano dall'incontro tenutosi nella giornata di ieri che ha sancito la riapertura delle trattative per il nuovo contratto della scuola con i sindacati. Nel tavolo è emerso il problema delle risorse: confermati gli aumenti degli stipendi dei docenti e degli impiegati della scuola per 85 euro ...

Contratto scuola - Ultime notizie 3/1 : resoconto UIL sulla trattativa : In merito al rinnovo del Contratto scuola 2018, la Uil afferma che “non c’è logica di scambio, piuttosto un principio, peraltro parziale, di risarcimento economico e normativo dopo dieci anni di blocco del Contratto”. In un comunicato parla del Contratto, dopo l’incontro di ieri 2 gennaio. Contratto statali: l’aumento proposto favorisce chi guadagna di più […] L'articolo Contratto scuola, ultime notizie 3/1: resoconto UIL ...

Ultime contratto scuola 2018 ad oggi 1° gennaio : stipendi docenti - aumenti € 200 Video : Ai docenti della #scuola aumenti degli stipendi con il rinnovo del contratto degli statali 2018 fino a 200 euro mensili. L'incremento delle buste paga deciso per gli statali della scuola sara' legato ai bonus di merito ed al bonus di 80 euro deciso da Renzi nel 2014. A parlarne, secondo quanto riporta Il Messaggero, è stato il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli la quale ha assicurato che i soldi per il rinnovo del contratto della scuola ...

Contratto scuola 2018 Ultime notizie 29 dicembre : l’Aran convoca i sindacati : Le ultime notizie relative al rinnovo del Contratto della scuola sono relative alla convocazione dei sindacati all’Aran, prevista per martedì 2 gennaio 2018: il nuovo confronto verterà sulla prosecuzione delle trattative per il rinnovo del CCNL relativo al triennio 2016/2018. Rinnovo Contratto scuola 2018 ultime notizie: sindacati convocati all’Aran il 2 gennaio L’obiettivo dei sindacati sarà quello di far confluire tutte le risorse ...

Ultime contratto statali e scuola 2017 : con bonus docenti aumenti stipendi € 200 Video : E' rush finale sul rinnovo dei #Contratti statali e, in particolare, della #scuola e della sanita' con i relativi aumenti degli stipendi dei dipendenti dei due comparti. Dopo la firma prima di Natale scorso dei contratti riguardanti i ministeri, l'Inail, le agenzie fiscali e l'Inps è il momento della trattativa dei due comparti della Pubblica amministrazione che contano più dipendenti: circa due milioni di lavoratori del pubblico impiego che ...

Calciomercato Roma/ News - si lavora al rinnovo di contratto per El Shaarawy (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: dopo i rinnovi siglati da Manolas e Perotti si punta a blindare Stephan El Shaarawy. (Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 13:13:00 GMT)

Contratto scuola 2018 Ultime notizie : ecco le parole della ministra Valeria Fedeli : La ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, sta per concludere il suo mandato al dicastero di Viale Trastevere: a fine anno, infatti, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, procederà allo scioglimento delle Camere in vista delle nuove elezioni politiche che, probabilmente, si terranno il prossimo 4 marzo. Valeria Fedeli, a breve l’addio al Miur Valeria Fedeli ha già, comunque, annunciato che non […] L'articolo ...

Contratto scuola 2018 Ultime notizie : in forse persino gli 85 euro : Le indiscrezioni di queste ore circa le trattative per il rinnovo del Contratto scuola non lasciano presagire nulla di buono. In particolare, gli stessi sindacati parlano di probabile dietro front rispetto a quello che rimane dei famosi 85 euro medi lordi a dipendente. Le dichiarazioni premonitorie di Anief sull’insufficienza di quei famosi 85 euro Bisogna ricordare […] L'articolo Contratto scuola 2018 ultime notizie: in forse persino gli ...

Contratto scuola 2018 Ultime notizie : ecco le parole della ministra Valeria Fedeli : La ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, sta per concludere il suo mandato al dicastero di Viale Trastevere: a fine anno, infatti, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, procederà allo scioglimento delle Camere in vista delle nuove elezioni politiche che, probabilmente, si terranno il prossimo 4 marzo. Valeria Fedeli, a breve l’addio al Miur Valeria Fedeli ha già, comunque, annunciato che non […] L'articolo ...

Calciomercato Milan/ News - Donnarumma : Raiola vuole annullare il contratto (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie sui movimenti del club rossonero. A gennaio potrebbero andare via in prestito André Silva e Hakan Calhanoglu in attesa di una cessione in estate.(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 10:07:00 GMT)

Contratto scuola 2018 Ultime notizie : in forse persino gli 85 euro : Le indiscrezioni di queste ore circa le trattative per il rinnovo del Contratto scuola non lasciano presagire nulla buono. In particolare, gli stessi sindacati parlano di probabile dietro front rispetto a quello che rimane dei famosi 85 euro medi lordi a dipendente. Le dichiarazioni premonitorie di Anief sull’insufficienza di quei famosi 85 euro Bisogna ricordare peraltro […] L'articolo Contratto scuola 2018 ultime notizie: in forse ...

Ultime contratto scuola 2017 : stipendi - bonus docenti e chiamata diretta Video : Arrivano novita' sul rinnovo del contratto della #scuola per i docenti e per il personale non docente: l'accordo che si stipulera' all'Aran sara', prevalentemente, incentrato sugli aspetti economici, ovvero sugli aumenti degli stipendi. Si cerchera' di firmare il nuovo #contratto scuola prima della fine del 2017 per fare in modo che gli aumenti di stipendio e gli arretrati per gli anni 2016 e 2017 arrivino prima delle elezioni politiche del ...

Contratto scuola 2018 Ultime notizie : aumento stipendi prima delle elezioni : Il nuovo Contratto della scuola sarà di natura prevalentemente economica. Così viene riportato in data odierna, martedì 5 dicembre, dal quotidiano economico ‘Italia Oggi’: l’obiettivo sarà quello di arrivare alla firma del Contratto in tempo utile per consentire ai docenti e ai non docenti di percepire gli aumenti prima delle elezioni. Rinnovo Contratto scuola ultime notizie: l’accordo sarà di natura prevalentemente ...

Ultime rinnovo contratto scuola 2017 : permessi in bilico e novità bonus docenti Video : permessi in bilico e nuova trasparenza per i bonus dei docenti sono le maggiori novita' di oggi, 28 novembre 2017, sui contratti statali da rinnovare per la fine del 2017, in particolare del comparto della #scuola. La questione dei permessi nel nuovo contratto della scuola è trattata nell'edizione odierna di Italia Oggi in vista dei prossimi incontri che si terranno all'Aran. Infatti, le modifiche che si sono avute dal 2009 ad oggi sono andate ...