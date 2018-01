Trump - Twitter : non blocchiamo leader mondiale - è interesse pubblico : "Bloccare un leader mondiale su Twitter o rimuovere i suoi tweet controversi nasconderebbe informazioni importanti che la gente dovrebbe poter vedere e discutere e inoltre non lo zittirebbe". Twitter, ...

Twitter : non blocchiamo leader mondiali : 02.35 "Bloccare un leader mondiale su Twitter o rimuovere i suoi tweet controversi nasconderebbe informazioni importanti che la gente dovrebbe poter vedere e discutere. E non zittirebbe quel leader ma certamente ostacolerebbe la necessaria discussione sulle sue parole e azioni". Così Twitter, pur senza nominare il presidente Usa, risponde agli appelli per bandire Trump dal sito per i suoi controversi cinquettii, tra cui quello di sfida ...

Twitter - non solo i terremotati : dall’Ilva a Israele - la rete di utenti falsi porta a una società romana che dice : “Noi estranei” : La rete di account falsi che twittano in automatico non si ferma ai finti terremotati che rientrano nelle loro casette. È molto più ampia e abbraccia anche altri interessi. Assieme a Carlotta Minotta, Lucio Ruggero e altre decine di account fasulli, c’è un altro gruppo di persone inesistenti che “pressa” su alcuni temi e sembrerebbe riconducibile – come i finti sfollati tornati nelle loro abitazioni – a una gruppo ...

McAfee - violato il profilo Twitter del “guru” degli antivirus : “Ma sulla sicurezza del social network non è colpa mia” : John McAfee, il “re” degli antivirus è stato vittima di hacker che hanno violato il suo telefonino e in particolare il suo profilo Twitter. L’esperto di sicurezza informatica spiega in un tweet di aver segnalato ai gestori della piattaforma alcuni post sulla “moneta del giorno” pubblicati dal suo account e poi cancellati. Gli hacker si sarebbero serviti infatti del suo profilo per promuovere criptomonete, tipo ...

L’account Twitter di Julian Assange è tornato online - ma si continua a non sapere cosa sia successo : L’account Twitter di Julian Assange, fondatore di Wikileaks, è tornato online. @JulianAssange era stato cancellato probabilmente venerdì scorso, senza alcuna spiegazione né da parte di Assange né da parte di Wikileaks. Se lo si cercava, usciva questa schermata. Ieri @JulianAssange The post L’account Twitter di Julian Assange è tornato online, ma si continua a non sapere cosa sia successo appeared first on Il Post.

L’account di Julian Assange su Twitter non c’è più : Julian Assange, fondatore di Wikileaks, non è più su Twitter, o per lo meno non c’è più L’account che Assange aveva usato finora, @JulianAssange. Non si sanno i motivi della chiusura delL’account, che non sono stati spiegati nemmeno da Wikileaks. The post L’account di Julian Assange su Twitter non c’è più appeared first on Il Post.

Allegri su Twitter : 'Come al cenone - in difficoltà alla fine' : Roma, 24 dic. (askanews) 'Come al cenone di Natale, siamo andati un po' in difficoltà alla fine'. Massimiliano Allegri analizza su Twitter la vittoria di misura sulla Roma. 'Ma abbiamo festeggiato con ...

Udinese - alleanza su Twitter con il Pordenone : 'Missione compiuta!' : Un'alleanza social in chiave friulana. Martedì in Coppa Italia, il Pordenone ha (quasi) sorpreso l'Inter trascinandola ai calci di rigore per giocarsi la qualificazione ai quarti di finale, poi ...

Ciclismo - Chris Froome su Twitter : “Grazie del supporto - non posso rivelare altre informazioni” : Dopo le prime dichiarazioni ufficiali arrivate mediante il comunicato stampa del Team Sky, Chris Froome ha affidato i suoi pensieri ad un breve Tweet, che vi riportiamo qui sotto. Thank you for all the messages of support this morning. I am confident that we will get to the bottom of this. Unfortunately I can’t share any more information than I already have until the enquiry is complete. — Chris Froome (@ChrisFroome) 13 dicembre ...

Il Genoa non ci sta ed alza la voce : la FOTO su Twitter dopo la sconfitta contro l’Atalanta : 1/18 ...

PORDENONE CALCIO SU Twitter/ Vince contro l'Inter la partita dei Social Network : ecco come : PORDENONE CALCIO su TWITTER, ecco come la squadra del nord sta già battendo i nerazzurri in ambito Social. Fa già discutere, infatti, un tweet della società.(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 18:40:00 GMT)

Perché Trump non può smettere di usare Twitter per fare politica : Kislyak è importante nelle indagini sul Russiagate, Perché indicherebbe l'attività delle persone di Trump (in quel momento presidente-eletto ma non ancore in carica) di determinare una politica ...